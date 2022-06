En direct

18:45 - La Nouvelle union populaire avait terminé sur la 3e marche aux Églisottes-et-Chalaures dimanche dernier Le nombre de votants de la Nouvelle union populaire écologique et sociale sera une des questions clés de ces législatives 2022 au niveau national. Le candidat insoumis avait cumulé 19,07% des suffrages aux Églisottes-et-Chalaures il y a une semaine. Mais ce score est cependant à mettre en perspective avec les voix de gauche que pouvait récupérer la Nupes après la présidentielle. Dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 16,8%, 1,17%, 1,07% et 2,33% il y a deux mois. Voilà qui donnait un potentiel de 21,37% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans la commune.

15:30 - Vers un échec pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) aux Églisottes-et-Chalaures ? La candidature Rassemblement National a rassemblé 44,92% des voix dimanche 12 juin 2022 à l'occasion du premier round de la législative. Elle a devancé les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui ramassent dans l'ordre 21,93% et 19,07% des voix. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme du second tour des législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges.

13:30 - L'un des enjeux majeurs de ces législatives 2022 aux Églisottes-et-Chalaures reste la participation L'observation des résultats des précédentes élections permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette localité. Il y a cinq ans, pendant les élections législatives, le pourcentage de participation s'était hissé à 39,65% des inscrits sur les listes électorales des Églisottes-et-Chalaures au second tour, ce qui représentait 548 votants sur les 1462 habitants en âge de voter. Le scrutin législatif de ce 19 juin 2022 affichera-t-il une participation en berne comme lors des élections législatives de 2017 ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée au second round des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à midi et seulement 35,33% à 17 heures.