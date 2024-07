Résultat des législatives 2024 à Ajaccio : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Comprendre l'électorat d'Ajaccio : un regard sur la démographie locale

Dans la commune d'Ajaccio, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur les résultats des législatives. Avec une densité de population de 834 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,13%, les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (24,73%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 15 637 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 8,57% et d'une population immigrée de 9,21% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'instruction à Ajaccio mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 22,69% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.