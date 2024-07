Résultat des législatives 2024 à Albi : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Comment la composition démographique d'Albi façonne les résultats électoraux ?

Dans la commune d'Albi, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des législatives ? Avec une densité de population de 1117 habitants par km² et 39,62% de population active, ces données pourraient susciter plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 17,11% peut agir sur les espoirs des habitants quant aux directives sur l'emploi. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (69,83%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 17 234 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Enfin, la présence d'une population immigrée de 9,43% et d'une population étrangère de 6,98% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, de 9,37% à Albi, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.