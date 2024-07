Résultat des législatives 2024 à Alès : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Alès : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

La composition démographique et socio-économique d'Alès façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur les résultats des élections législatives. La pyramide démographique peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la ville, 33% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 11,07% sont des personnes âgées. Un salaire moyen mensuel net de 1943,87 euros par mois peut être caractéristique de disparités financières locales. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 8,11% et d'une population immigrée de 10,08% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, de 7,3% à Alès, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.