Résultat des législatives 2024 à Cendras (30480) – 2e tour [PUBLIE]

22:59 - Le Nouveau Front populaire a fait baisser la gauche à Cendras Combien va faire le Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et annoncé comme plus proche du Rassemblement national par les instituts de sondage juste avant ce second tour ? Les 28,06% des bulletins affichés au niveau du pays sont un premier indicateur. La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Cendras, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 43,54% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Une poussée à compléter néanmoins avec les 45,07% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 43% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Reste désormais à savoir si la gauche sera au niveau ou non de son score de 2022 lors du second tour, soit 63,19% à l'époque.

20:58 - En deux ans, l'extrême droite n'a pas avancé à Cendras Le résultat des élections législatives au niveau local sera analysé avec le prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste de la France. Alors qu'on a observé environ 15 points gagnés par le RN à l'échelle de la France, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Cendras semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le parti n'a en effet pas augmenté son score dans la ville. Confirmation à venir ?

20:29 - Les résultats de la dernière législative ont-ils du sens pour l'élection de 2024 à Cendras ? Le résultat du scrutin législatif de 2022 apparaît aussi comme un précédent à mettre en parallèle au moment de ce second tour qui nous intéresse aujourd'hui. Lors des dernières législatives à Cendras, le RN se plaçait en revanche à la deuxième place, 25,97% des habitants passés par les urnes ayant voté pour son binôme, contre 45,07% pour Michel Sala (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme LFI-PS-PC-EELV avec 63,19%. Michel Sala conservait donc son avance sur place.

20:05 - Le Front populaire s'en sort bien pour l'instant aux élections législatives à Cendras Au soir du premier round de la législative dimanche 30 juin, les électeurs de Cendras ont placé en tête Michel Sala (Union de la gauche), à qui ils ont accordé 43,54% des votes. En deuxième place, Alexandre Allegret-Pilot (Union de l'extrême droite) décrochait 36,3%. A la troisième place, Catherine Daufès-Roux (Ensemble pour la République) décrochait 10,02% des votants. Les habitants de Cendras n'avaient d'ailleurs pas livré le même verdict que ceux de la circonscription, puisque Alexandre Allegret-Pilot s'y imposait, avec cette fois 41,01% devant Michel Sala avec 33,03% et Catherine Daufès-Roux avec 15,4%.

19:21 - Et que retenir de la participation par rapport au scrutin européen à Cendras ? L'observation des précédentes élections est l'occasion de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette commune. À Cendras, le pourcentage d'abstention au 1er round des législatives 2024 s'élevait à 29,17%, plus bas de 14 points que celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, durant le précédent scrutin européen, 43,89% des électeurs de Cendras avaient effectivement refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 47,26% lors du scrutin de 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central le 9 juin. Elle représentait 20% le midi et 45% à 17 h, un peu plus qu'en 2019.

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle impacter le résultat au deuxième tour à Cendras ? L'une des clés de ces élections législatives 2024 est indéniablement la participation. Dans la localité, dimanche, 29,17% des électeurs ont choisi de ne pas voter au 1er tour des législatives 2024. Pour rappel, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 46,83% au premier tour et 45,36% au second tour. En avril 2022, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, 30,29% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 24,63% au premier tour. Les populations des grandes et moyennes communes votent fréquemment moins que dans les petites, la tendance peut-elle s'aggraver pour les législatives à Cendras ?

17:29 - Cendras : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Comment les électeurs de Cendras peuvent-ils peser sur les résultats des législatives ? Avec un pourcentage de 25% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 25,7%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des segments clés. Le taux de familles possédant au moins une voiture (67,55%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 688 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (17,39%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (5,90%) font ressortir les défis sociaux et économiques qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Cendras mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 14,7% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.