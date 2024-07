Résultat des législatives 2024 à Besançon : les premiers chiffres du 2e tour

L'observation des résultats des précédentes élections permet de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette agglomération. Comme noté dans le précédent message, la participation lors du 1er round des élections législatives à Besançon a été de 67,22%, plus forte de 14 points que celle des dernières européennes. Lors du scrutin européen de début juin, 53,82% des personnes en capacité de participer à une élection à Besançon s'étaient effectivement rendues dans l'isoloir. La participation était de 48,65% il y a cinq ans. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur il y a une semaine. Elle s'élevait à 25,9% à 12 heures et 59,4% à 17 heures pour le premier tour, c’était mieux qu’en 2022.

17:29 - Besançon : enjeux locaux et perspectives électorales

A mi-chemin des élections législatives, Besançon émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 119 198 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 8 830 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (63,1%) souligne l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Besançon forme une communauté diversifiée, avec ses 11 624 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 055 euros par an, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 16,02%, synonyme d'une situation économique mitigée. À Besançon, où les moins de 30 ans correspondent à 43% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir florissant pour tous.