Résultat des législatives 2024 à Pirey (25480) – 2e tour [PUBLIE]

21:12 - Les supporters du Front populaire scrutés Alors que le nouvel attelage à gauche semble avoir pris la place de la Nouvelle union populaire et sociale (moins de 26% pour la Nupes au niveau national en 2022 et plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va se confirmer ce dimanche, pour le second tour des législatives. Le décompte de voix semble important : lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Pirey, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 21,85% des votes dans la commune. Un score néanmoins en baisse de -2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Une évolution impressionnante de l'extrême droite à Pirey Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera un enjeu clé pour ces élections des députés 2024 localement, comme dans le reste du pays. La progression du parti, qui se chiffre déjà à 16 points à Pirey entre son score des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti semble en effet avoir avancé encore plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt quinze points de plus il y a une semaine qu'aux élections des députés en 2022. Suffisant pour annoncer un ancrage durable du parti dans la localité, et ce quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Quel score final pour le bloc présidentiel au second tour à Pirey ? Le verdict du scrutin législatif de 2022 semble aussi un indicateur à éplucher au moment de ce second tour qui nous intéresse aujourd'hui. Les législatives il y a deux ans à Pirey bénéficieront également, au premier tour, aux candidats LREM qui cumuleront 32,61% des voix dans la commune, déjà partie intégrante de la 1ère circonscription du Doubs. Au second tour encore, la première place reviendra au ticket Ensemble ! (64,17% contre 35,83% pour Nouvelle union populaire écologique et sociale). Laurent Croizier conservait donc son avance sur place.

20:05 - Laurent Croizier (Ensemble ! - Majorité présidentielle) devant avec 43,2% à Pirey aux législatives Selon les études des instituts de sondages publiées dès la fin du premier tour, le parti de Jordan Bardella serait susceptible de s'arroger moins de 250 sièges au terme des législatives. L'alliance de La France insoumise, du Parti socialiste et leurs alliés pourrait accaparer jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats suivant toujours Emmanuel Macron sécuriseraient entre 95 et 125 sièges. Il faut bien entendu prendre en compte les caractéristiques locales. Au soir du 1er round de la législative dimanche 30 juin, les citoyens de Pirey ont plébiscité Laurent Croizier (Ensemble !), à qui ils ont accordé 43,2% des voix. Thomas Lutz (Rassemblement National) et Séverine Vezies (Nouveau Front populaire) suivaient en obtenant respectivement 32,4% et 21,85% des votants. C'est aussi Laurent Croizier qui arrivait en tête sur l'ensemble des votants de la 1ère circonscription du Doubs, avec cette fois 33,52%, devant Séverine Vezies avec 31,76% et Thomas Lutz avec 31,2%.

19:21 - Abstention aux scrutins électoraux à Pirey : quelle évolution ? L'observation des résultats des précédents scrutins électoraux est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. Comme noté dans le précédent message, la participation au premier tour des législatives à Pirey était de 81,64%, plus forte de 12 points que celle des dernières européennes. Début juin, durant le scrutin européen, parmi les 1 524 personnes en âge de voter à Pirey, 69,09% avaient effectivement pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 61,22% lors des européennes de 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central le 9 juin. Elle représentait 20% à 12 heures et 45% à 17 h, un peu plus qu'en 2019.

18:35 - À Pirey, quel impact aura l'abstention sur les résultats des législatives ? La participation est immanquablement l'une des clés du scrutin législatif. Dans la localité, le pourcentage de participation au 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 81,64%. Pour mémoire, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 60,47% au premier tour et 59,28% au second tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Pirey ? En avril 2022, au deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 1 543 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 85,11% étaient allés voter. La participation était de 87,88% au premier tour, ce qui représentait 1 356 personnes.

17:29 - Pirey : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux La démographie et la situation socio-économique de Pirey façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les législatives. Avec un taux de chômage de 5,52% et une densité de population de 307 hab par km², les questions liées au chômage et au logement sont des inquiétudes majeures. Un salaire moyen mensuel net de 2638,93 € par mois montre le poids des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 944 votants. Le nombre de familles monoparentales (15,57%) révèle des besoins d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (6,54%) indique des défis de sécurité du travail. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,11% à Pirey, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.