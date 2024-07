Résultat des législatives 2024 à Bourg-en-Bresse : les premiers chiffres du 2e tour

Le taux d'abstention est incontestablement un critère fort du scrutin législatif 2024. Dans l'agglomération, le taux d'abstention pour le premier tour des législatives 2024 était de 35,56%. Pour rappel, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 53,9% au premier tour. Au second tour, 55,73% des citoyens ne se sont pas déplacés. A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 29,54% des électeurs inscrits dans l'agglomération avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 33,78% au second tour.

17:29 - Comment la composition démographique de Bourg-en-Bresse façonne les résultats électoraux ?

En pleine campagne électorale législative, Bourg-en-Bresse est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 41 525 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 3 400 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 9 721 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (67,81%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. La présence de 5 248 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 16,28%, favorise son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 959 € par an, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 17,08%, annonçant une situation économique fragile. En conclusion, à Bourg-en-Bresse, les problématiques locales rejoignent celles de l'Hexagone.