Résultat des législatives 2024 à Carpentras : les premiers chiffres du 2e tour

17:59 - Carpentras : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Carpentras foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 30 769 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 3 036 entreprises témoignent d'une économie prospère. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (70,85%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Carpentras incarne une communauté diversifiée, avec ses 4 087 résidents étrangers, soit 13,68% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 894 euros par an, la commune affiche un taux de chômage de 20,57%, synonyme d'une situation économique tendue. À Carpentras, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'écologie et l'immigration, se joignent aux défis français.