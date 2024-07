Résultat des législatives 2024 à Castres : les premiers chiffres du 2e tour

Comment votent habituellement les habitants de cette agglomération ? Comme spécifié dans la publication précédente, le pourcentage d'abstention au premier round des législatives à Castres était de 34,67%, plus bas que celui des dernières européennes. Il y a trois semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, le pourcentage d'abstention atteignait effectivement 49,55% au niveau de Castres. L'abstention était de 49,56% il y a cinq ans. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central le 9 juin. Elle se chiffrait à 19,81% à midi et 45,26% à 17 h, c’était un peu mieux qu’en 2019.

À Castres, l'un des facteurs décisifs des élections législatives 2024 est indiscutablement le taux d'abstention. Dans l'agglomération, le taux d'abstention lors du 1er tour des élections législatives 2024 a atteint 34,67%. A l'occasion du second tour de la présidentielle, sur les 30 143 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 30,03% étaient restés chez eux, à comparer avec une abstention de 27,48% au premier tour. Pour rappel, l'abstention aux législatives 2022 représentait 52,85% au premier tour. Au second tour, 55,1% des votants ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Castres ? Le désir d'être enfin entendu serait par exemple susceptible de renforcer l'engagement civique des citoyens de Castres (81100).

17:29 - Les enjeux locaux de Castres : tour d'horizon démographique

Dans la commune de Castres, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des élections législatives. Avec 41,17% de population active et une densité de population de 422 hab par km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de chômeurs à 15,94% peut agir sur les attentes des habitants quant aux directives sur le travail. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (29,08%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 14 237 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (18,4%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (3,96%) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les habitants. Les données sur l'éducation à Castres mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 17,22% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.