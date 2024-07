Résultat des législatives 2024 à Chalon-sur-Saône : les premiers chiffres du 2e tour

À Chalon-sur-Saône, l'abstention constitue immanquablement l'une des clés des législatives 2024. Dans la ville, 34,57% des électeurs ne sont pas allés voter lors du 1er tour des élections législatives 2024. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 54,62% au premier tour et 58,41% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention d'aujourd'hui à Chalon-sur-Saône ? Lors du premier tour de l'élection présidentielle, 29,02% des personnes en âge de voter dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 32,91% au second tour. La perte de pouvoir d'achat cumulée avec les incertitudes engendrées par la situation géopolitique actuelle, sont notamment susceptibles de renforcer l'importance du scrutin aux yeux des habitants de Chalon-sur-Saône.

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Chalon-sur-Saône : ce qu'il faut savoir

Dans la ville de Chalon-sur-Saône, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des législatives. Avec 36% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 17,64%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des groupes démographiques essentiels. Un salaire moyen mensuel net de 2085,92 € par mois peut être symptomatique de situations de précarité financière pour certains foyers. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 13,24% et d'une population étrangère de 10,37% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation à Chalon-sur-Saône mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 15,98% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.