En direct

21:12 - À Lux, qui va bénéficier du score du Front populaire ? Le Front populaire qui se présente en 2024 a accumulé les votants des élections législatives, avec plus de 28% au niveau national, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui introduit de nouveau une option de gauche dans ce second tour aujourd'hui. A l'issue du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Lux, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 20,2% des votes dans la localité. Un score néanmoins en baisse en comparaison des 24% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Le RN a solidement gagné du terrain à Lux en 2 ans Avec un résultat qui a encore grandi depuis les européennes, l'évolution du parti lepéniste lors de ces élections législatives est à considérer localement. Alors qu'à l'échelle du pays, les scores du parti de Jordan Bardella ont culminé à plus de 30% des voix aux législatives le 30 juin, soit 15 points de plus qu'aux législatives 2022, la progression locale semble plus puissante encore. Le parti frontiste a en effet déjà avancé de 18 points ici entre 2022 et 2024. Un cran de plus pourrait être dépassé ce dimanche soir.

20:29 - Des élections législatives favorables pour le clan macroniste la dernière fois Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera ainsi le grand sujet localement pour le second tour de cette élection. Et cette fois, contrairement à la législative 2022, le RN a peut-être ses chances de s'imposer. Avec 16,67% à Lux, le Rassemblement national avait été en revanche distancé par les 24,00% du binôme LFI-PS-PC-EELV au premier tour des élections législatives il y a deux ans. Au second tour cette fois, le premier rang local reviendra au ticket La République en Marche avec 54,72% contre 45,28% pour les perdants. C'est en revanche Louis Margueritte (La République en Marche) qui coiffait tout le monde au poteau cette fois, avec 54,72%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 45,28%.

20:05 - Des législatives favorables pour le RN à ce stade Arnaud Sanvert (Rassemblement National) a rassemblé 34,03% des voix à Lux dimanche 30 juin, à l'occasion du 1er round de la législative. Louis Margueritte (Ensemble pour la République) et Fatima Kouriche (Front populaire) suivaient en obtenant, dans l'ordre, 23,38% et 20,2% des électeurs à l'échelle de la métropole. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Arnaud Sanvert accumulant cette fois 35,12%, devant Fatima Kouriche avec 23,28% et Louis Margueritte avec 20,75%.

19:21 - Quelles différences entre les scrutins électoraux 2024 à Lux ? L'étude des résultats des précédentes élections permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette localité. En comparaison des européennes de début juin, l'abstention au premier round des législatives 2024 à Lux s'est réduite de 14 points, atteignant 32,66%. Il y a quelques semaines, pendant le précédent scrutin européen, 46,16% des inscrits sur les listes électorales de Lux avaient effectivement refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 50,52% il y a 5 ans. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a une semaine. Elle représentait 25,9% le midi et 59,4% à 17 heures pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - Les chiffres de la participation à l'occasion du 2e tour des législatives, un élément déterminant à Lux ? L'abstention est indiscutablement l'une des clés du scrutin législatif. Dans la commune, l'abstention pour le premier tour des législatives 2024 a atteint 32,66%. A l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, sur les 1 241 personnes en âge de voter au sein de la commune, 26,73% étaient restées chez elles, à comparer avec un taux d'abstention de 23,77% au premier tour. Pour rappel, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 51,08% au premier tour et 54,18% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il ce soir à Lux ?

17:29 - L'avenir de la France se décide aussi à Lux Dans les rues de Lux, les élections sont en cours. Dotée de 1 029 logements pour 1 957 habitants, la densité de la ville est de 315 hab par km². Ses 134 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de familles détenant au moins une automobile (84,74%) montre l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les habitants, dont 27,64% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,55%, la ville affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 26 794 euros par an, jouissant d'une certaine prospérité. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Lux contribue à construire l'avenir français.