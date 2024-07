Résultat des législatives 2024 à Chambéry : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Chambéry : ce qu'il faut savoir

Au cœur de la campagne électorale législative, Chambéry est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 59 856 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 5 323 entreprises, Chambéry se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 17,62% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 8,38% de 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. La population étrangère de 7 355 personnes apporte une ouverture culturelle précieuse. Malgré un pourcentage de chômeurs de 14,19%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2250,77 € par mois. À Chambéry, où la jeunesse représente 40% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.