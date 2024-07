Résultat des législatives 2024 à Charleville-Mézières : les premiers chiffres du 2e tour

La participation est à n'en pas douter l'une des clés du scrutin législatif 2024. Dans l'agglomération, le pourcentage de participation au 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 60,62%. Pour rappel, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 42,68% au premier tour et 38,75% au second tour. En avril 2022, pour le second tour de la présidentielle, parmi les 25 220 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 69,65% avaient pris part à l'élection, contre une participation de 70,54% au premier tour, c'est-à-dire 17 790 personnes.

17:29 - Élections législatives à Charleville-Mézières : un éclairage démographique

Dans la ville de Charleville-Mézières, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur les résultats des élections législatives. Dans l'agglomération, 35% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 27,54% de 60 ans et plus. La répartition démographique pourrait agir sur les orientations des mesures en matière d'éducation et de soins de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2057,59 euros/mois peut être caractéristique de la précarité économique de certains foyers. Enfin, la présence d'une population immigrée de 9,99% et d'une population étrangère de 7,38% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Charleville-Mézières mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 37,85% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.