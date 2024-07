Résultat des législatives 2024 à Chartres : les premiers chiffres du 2e tour

À Chartres, le niveau d'abstention constitue sans nul doute un critère important de ces législatives 2024. Dans l'agglomération, le pourcentage de participation au 1er tour des législatives 2024 était de 63,33%. Pour rappel, la participation aux élections législatives 2022 représentait 47,4% au premier tour. Au deuxième tour, 45,19% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 67,98% au niveau de l'agglomération. Le taux de participation était de 69,5% au premier tour, ce qui représentait 17 745 personnes. La baisse du pouvoir d'achat cumulée avec les incertitudes liées au conflit militaire entre Israël et la Palestine, seraient de nature à pousser les électeurs de Chartres à s'intéresser plus fortement au scrutin.

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Chartres : ce qu'il faut savoir

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Chartres montrent des tendances nettes susceptibles d'impacter les résultats des élections législatives. Avec 35% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 13,56%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des segments clés. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (64,07%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 12 268 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 9,48% et d'une population immigrée de 11,58% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'instruction à Chartres mettent en relief une diversité de qualifications, avec 15,16% des habitants titulaires du seul baccalauréat. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.