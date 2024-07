Résultat des législatives 2024 à Chemillé-en-Anjou : les premiers chiffres du 2e tour

17:58 - Élections législatives à Chemillé-en-Anjou : impact de la démographie et de l'économie locale

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Chemillé-en-Anjou est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 21 386 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 1 121 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 5 794 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de familles détenant au moins une automobile (84,05%) montre l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Chemillé-en-Anjou forme une communauté diversifiée, avec ses 277 résidents étrangers, soit 1,31% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,16%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 25 904 euros/an. À Chemillé-en-Anjou, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.