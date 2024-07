Résultat des législatives 2024 à Creil : les premiers chiffres du 2e tour

L'analyse des scrutins électoraux passés est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette commune. Comme noté dans le précédent message, la participation au premier round des législatives à Creil a atteint 54,33%, plus forte que celle des dernières élections européennes. Pendant le scrutin européen du mois de juin 2024, 35,62% des personnes en âge de participer à une élection à Creil avaient en effet pris part à l'élection, contre une participation de 31,31% en 2019. Pour information, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation aux élections européennes 2024 se chiffrait à 51,49% lors de l'unique tour du scrutin, c’était un peu mieux qu’en 2019.

A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Creil apparaît comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 36 106 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 2 221 entreprises, Creil permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (64,25%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. La population étrangère de 9 801 personnes (27,25%) favorise une richesse culturelle précieuse. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 15 859 €/an, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 25,17%, synonyme d'une situation économique en demi-teinte. À Creil, où la jeunesse équivaut à 47% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir florissant pour tous.