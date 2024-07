Résultat des législatives 2024 à Évreux : les premiers chiffres du 2e tour

À Évreux, la participation est à n'en pas douter l'une des clés du scrutin législatif. Les résidents d'Évreux ont participé au 1er tour des élections législatives 2024 à hauteur de 61,75%. Pour rappel, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 44,2% au premier tour et 41,5% au second tour. Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 25 289 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 67,5% avaient pris part au vote, à comparer avec une participation de 70,01% au premier tour, ce qui représentait 17 705 personnes. L'inflation dans le pays qui plombe les finances des ménages pourrait impacter le pourcentage de participation à Évreux (27000).

17:29 - Évreux : démographie, élections et stratégies politiques

Dans la commune d'Évreux, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des élections législatives ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans l'agglomération, avec près de 40% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 20,29%. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2089,23 euros par mois, sont souvent révélateurs d'une tension économique locale. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 14,04% et d'une population immigrée de 16,32% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'instruction à Évreux mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,45% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.