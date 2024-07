Résultat des législatives 2024 à Arnières-sur-Iton (27180) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Arnières-sur-Iton, quels seront les reports des voix pour la gauche ? La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors du second tour de ces élections législatives, avec une inconnue : la décision de ceux qui avaient choisi le Front populaire la semaine dernière. Le 30 juin, l'attelage a obtenu 28,06% des suffrages au niveau national soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Le niveau est déjà élevé : lors du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Arnières-sur-Iton, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 24% des votes dans la localité. Un score en progression en comparaison des 19,48% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Jusqu'où ira le Rassemblement national au 2e tour à Arnières-sur-Iton ? L'écart entre les résultats du RN aura été bien plus large en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante même. La progression du RN se montre déjà puissante à Arnières-sur-Iton entre le score du parti nationaliste en 2022 (23,99%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (38,31%), de l'ordre de 15 points. Mais l'évolution se profile comme plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les intentions de vote donnant au RN une progression de près de 130 à 160 sièges par rapport aux législatives 2022 (89 sièges). Suffisant pour annoncer une implantation durable du parti dans la ville, et ce quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Quel verdict final pour le bloc présidentiel ce dimanche à Arnières-sur-Iton ? La fraction d'électeurs de la formation politique de Jordan Bardella ce dimanche sera en conséquence la clé du scrutin pour le second tour de ces élections 2024 à l'échelle locale. Défait en 2022 dans la commune, le RN a cette fois une possibilité de triompher à la fin de l'élection localement. Il y a deux ans, lors des législatives à Arnières-sur-Iton, le RN arrivait en revanche à la deuxième place, 23,99% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi son binôme, contre 33,17% pour Fabien Gouttefarde (LREM) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Ensemble ! (59,72%). Fabien Gouttefarde remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Un RN déjà favori ce dimanche D'après les projections en nombre de sièges établies d'après les résultats du premier tour, l'alliance du Rassemblement national et des Républicains serait en mesure de s'arroger entre 210 et 250 députés au terme du deuxième tour des législatives. L'alliance des insoumis, des socialistes et leurs partenaires pourrait rafler près de 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité présidentielle maintiendraient une centaine de députés. Il convient cependant de tenir compte des habitudes locales. Lors du premier round des législatives dimanche 30 juin, les habitants d'Arnières-sur-Iton ont plébiscité Katiana Levavasseur (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 38,31% des votes. En deuxième position, Timour Veyri (Union de la gauche) captait 24%. Enfin, Isabelle Collin (Ensemble pour la République) décrochait 19,03% des électeurs. Katiana Levavasseur était aussi en tête dans la 2ème circonscription de l'Eure dans son ensemble, avec cette fois 43,6%, devant Timour Veyri avec 21,25% et Isabelle Collin avec 17,53%.

19:21 - Analyse comparative de la participation à Arnières-sur-Iton lors des derniers scrutins L'observation des résultats des rendez-vous électoraux passés est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette commune. Comme noté dans la précédente publication, le pourcentage d'abstention au premier tour des élections législatives à Arnières-sur-Iton était de 34,19%, plus bas de 12 points que celui des dernières européennes. Début juin, au moment du scrutin européen, le pourcentage d'abstention représentait effectivement 46,69% au niveau d'Arnières-sur-Iton. L'abstention était de 47,99% il y a 5 ans. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée le 9 juin. Elle représentait 20% à 12 heures et 45% à 17 heures.

18:35 - À Arnières-sur-Iton, l'abstention peut-elle monter lors du second tour des législatives ? Ce 7 juillet 2024, lors des législatives à Arnières-sur-Iton, qu'en est-il de la participation ? Le taux de participation lors du premier tour des élections législatives 2024 à Arnières-sur-Iton était de 65,81%. Il y a 2 ans, au premier tour de l'élection présidentielle, sur les 1 255 personnes en âge de voter au sein de la ville, 76,73% étaient allées voter, à comparer avec une participation de 76,61% au deuxième tour, c'est-à-dire 963 personnes. Pour rappel, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 49,8% au premier tour et 48,29% au second tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Arnières-sur-Iton ? La flambée des prix des matières premières qui grève le budget des Français pourrait ramener les électeurs d'Arnières-sur-Iton (27180) dans les bureaux de vote.

17:29 - Les données démographiques d'Arnières-sur-Iton révèlent les tendances électorales Dans la commune d'Arnières-sur-Iton, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,15% et une densité de population de 131 habitants/km², les questions liées au chômage et au logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (83,31%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 626 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,38%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,02%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Arnières-sur-Iton mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 17,22% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.