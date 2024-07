Résultat des législatives 2024 à la Roche-sur-Yon : les premiers chiffres du 2e tour

Pour cerner plus précisément le vote des citoyens de cette agglomération, il faut également observer les résultats des rendez-vous électoraux passés. À la Roche-sur-Yon, le pourcentage de participation au premier round des élections législatives 2024 a été de 66,29%, dépassant de 16 points celui des dernières européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, 50,9% des personnes en âge de voter à la Roche-sur-Yon avaient effectivement participé à l'élection, à comparer avec une participation de 51,61% en 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central le 9 juin. Elle se chiffrait à 20% à midi et 45% à 17 heures, c’était mieux qu’en 2019.

17:29 - La Roche-sur-Yon : quand les données démographiques façonnent les urnes

Dans le cadre de la campagne électorale législative, La Roche-sur-Yon se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 54 952 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique s'observe dans ses 4 054 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 33 469 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles détenant au moins une automobile (77,77%) souligne le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Avec 2 998 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 6,77%, La Roche-sur-Yon est un exemple de son ouverture au monde. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 14,0%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2123,5 €/mois. Pour finir, La Roche-sur-Yon incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.