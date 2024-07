17:29 - Les données démographiques de Manosque révèlent les tendances électorales

Quelle influence les habitants de Manosque exercent-ils sur les résultats des législatives ? Avec 32% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 16,18%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (28,35%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 6 991 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Enfin, la présence d'une population étrangère de 12,76% et d'une population immigrée de 17,65% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'instruction à Manosque mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,91% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.