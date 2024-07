Résultat des législatives 2024 à Metz : les premiers chiffres du 2e tour

Comment ont voté les citoyens de cette agglomération lors des rendez-vous électoraux passés ? À Metz, le pourcentage de participation au 1er tour des élections législatives 2024 a atteint 59,8%, plus élevé de 13 points que celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, pendant le précédent scrutin européen, 71 139 électeurs de Metz avaient effectivement pris part au vote (soit 46,0%), contre un taux de participation de 44,06% il y a cinq ans. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée il y a une semaine. Elle atteignait 25,9% à midi et 59,4% à 17 heures pour le premier tour.

À Metz, le niveau d'abstention constitue immanquablement l'un des critères principaux des élections législatives 2024. Dans l'agglomération, le pourcentage de participation au 1er tour des législatives 2024 s'élevait à 59,8%. A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait atteint 66,04% des électeurs de l'agglomération. La participation était de 64,15% au second tour, ce qui représentait 45 189 personnes. En comparaison, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 41,97% au premier tour et 39,83% au deuxième tour.

17:29 - Metz et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux

En pleine campagne électorale législative, Metz est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 120 874 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique s'observe dans ses 10 316 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 73 369 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 15,12% des résidents sont des enfants, et 6,75% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. La présence de 15 603 résidents étrangers participe à son ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 2213,54 euros/mois, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 15,95%, synonyme d'une situation économique précaire. À Metz, où la jeunesse représente 40% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.