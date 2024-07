Résultat des législatives 2024 à Poitiers : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Élections législatives à Poitiers : impact de la démographie et de l'économie locale

Dans la ville de Poitiers, une variété de données démographiques et socio-économiques pèsent sur les résultats des législatives. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les priorités des directives en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la commune, 13,98% des résidents sont des enfants, et 18,59% ont plus de 60 ans. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 788 euros/an, sont souvent caractéristiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 10,17% et d'une population immigrée de 11,44% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, de 18,48% à Poitiers, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.