À Reims, l'un des facteurs forts des législatives est incontestablement le niveau de participation. Le pourcentage de participation au premier tour des élections législatives 2024 à Reims s'élevait à 59,53%, dimanche dernier. Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de la présidentielle, sur les 100 055 personnes en âge de voter dans la ville, 66,08% s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 67,17% au premier tour, c'est-à-dire 67 202 personnes. En proportion, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 39,81% au premier tour et 38,19% au deuxième tour. Le rejet de la politique en place pourrait en effet faire augmenter la participation à Reims (51100).

A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Reims foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 179 380 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 12 828 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 104 740 foyers fiscaux. Le taux de foyers détenant au moins une automobile (62,24%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. La population étrangère de 17 225 personnes favorise une richesse culturelle précieuse. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 222 euros/an, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 17,93%, révélant une situation économique mitigée. À Reims, où la jeunesse représente 44% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir en communion.

16:59 - On vote ce dimanche à Reims pour le 2e tour des élections législatives

Ce 7 juillet, les votants de Reims ont déjà participé à un scrutin il y a quatre semaines, à l'occasion des élections européennes. Il y a deux ans, lors des précédentes législatives, 89 sièges de députés avaient été accordés au Rassemblement national à l'Assemblée, et 245 pour la majorité présidentielle. Parmi les trois grandes forces en présence, qui de la majorité présidentielle, de l'union des gauches (LFI, PS, Écologistes, PC...), de l'extrême-droite va tirer son épingle du jeu lors du second tour à Reims ? Les 106 bureaux de vote de l'agglomération de Reims (de Le Cellier à Salle du Moulin Huon) sont ouverts depuis 8 heures et jusqu'à 18 heures pour recevoir les citoyens.