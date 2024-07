Résultat des législatives 2024 à Saint-Quentin : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Les enjeux locaux de Saint-Quentin : tour d'horizon démographique

Au cœur de la campagne électorale législative, Saint-Quentin est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 52 958 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 3 327 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 13 624 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 37% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 9,06% ont plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Saint-Quentin forme une communauté diversifiée, avec ses 3 254 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2073,54 euros par mois, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 23,35%, annonçant une situation économique fragile. Saint-Quentin manifeste la vivacité et l'authenticité d'un pays en constante évolution.