Résultat des législatives 2024 à Tarbes : les premiers chiffres du 2e tour

Comment votent généralement les électeurs de cette ville ? Comme stipulé dans la publication précédente, la participation lors du premier tour des législatives à Tarbes a atteint 61,8%, plus importante que celle des dernières européennes. Il y a trois semaines, pendant le précédent scrutin européen, sur les 25 919 inscrits sur les listes électorales à Tarbes, 47,08% étaient allés voter, à comparer avec un taux de participation de 47,79% pour le scrutin européen de 2019. En proportion, à l'échelle de la France, le taux de participation aux européennes 2024 atteignait 51,5% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de plus qu'en 2019.

17:29 - Tarbes : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Tarbes fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 43 955 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 3 721 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 9 474 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans l'agglomération, 12,5% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 10,63% de 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. La population étrangère de 3 568 personnes (8,31%) apporte une ouverture culturelle inestimable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 18 793 euros/an, la ville affiche un taux de chômage de 20,74%, annonçant une situation économique mitigée. À Tarbes, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.