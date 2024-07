Résultat des législatives 2024 à Troyes : les premiers chiffres du 2e tour

En direct

20:02 - Quel résultat à Troyes pour le Rassemblement national aux législatives ? Un siège de député a déjà été pourvu sur les 3 circonscriptions de Troyes dimanche dernier, pour le premier round de la législative. Grâce à 34,64% des suffrages dans la zone, les candidats Rassemblement National se sont imposés, toute circonscription confondue en moyenne. Les candidats Union de la gauche et Ensemble ! Les suivaient en captant, dans l'ordre, 30,16% et 16% des votants à l'échelle de la ville. Dans le détail, la ville offrait ainsi les meilleures places à Jordan Guitton (RN) dans la 1re circonscription avec 40,2%, Albéric Ferrand (RN) dans la 2e circonscription avec 32,64% et Angélique Ranc (RN) dans la 3e circonscription avec 32,77%. Pour ce qui est des résultats au niveau circonscription, le groupe de tête était cette fois Jordan Guitton dans la 1re avec 53,84%, Albéric Ferrand dans la 2e avec 44,83% et Angélique Ranc dans la 3e avec 43,33%.

19:21 - Etude comparative de l'abstention à Troyes lors des derniers scrutins L'analyse des résultats des précédentes consultations politiques permet de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville. Comme précisé dans la précédente publication, la participation au 1er tour des législatives à Troyes a atteint 61,56%, plus importante de 14 points que celle des dernières européennes. Pendant le scrutin européen de début juin, 47,4% des électeurs de Troyes (10) s'étaient rendus aux urnes, contre une participation de 47,49% pour les européennes de 2019. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation aux européennes 2024 s'élevait à 51,49% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - 61,56% de participation lors du premier round des élections législatives à Troyes L'un des critères forts des élections législatives est indiscutablement le niveau d'abstention. Dans l'agglomération, l'abstention pour le 1er tour des élections législatives 2024 a atteint 38,44%. Il y a 2 ans, au second tour de la dernière présidentielle, 33,51% des électeurs inscrits dans l'agglomération avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 32,45% au premier tour. En proportion, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 56,58% au premier tour et 60,52% au deuxième tour. Les habitants des grandes et moyennes communes votent la plupart du temps moins que dans les petites, la tendance peut-elle évoluer pour les législatives à Troyes ?

17:29 - Troyes : démographie, élections et perspectives d'avenir A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Troyes fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 62 782 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 4 381 entreprises, Troyes permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (56,57%) montre le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Troyes forme une communauté diversifiée, avec ses 7 223 résidents étrangers, soit 11,54% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 226 euros par an, la commune dévoile un taux de chômage de 23,2%, annonçant une situation économique tendue. À Troyes, où les moins de 30 ans correspondent à 42% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.