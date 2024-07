Résultat des législatives 2024 à Valambray (14190) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Valambray, qui vont adopter les supporters de gauche ? La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors du second tour de ces législatives, avec comme inconnue la décision de ceux qui avaient opté pour le Front populaire la semaine dernière. Pour le premier tour dimanche dernier, l'attelage a récolté un peu plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale alors que la Nupes en avait récolté 25,6% il y a deux ans. Au cours du premier tour des législatives, le Front populaire a pour sa part obtenu 18,75% des voix au total sur les 2 couvrant la ville. Une percée à affiner néanmoins avec les 23,41% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - Une évolution impressionnante de l'extrême droite à Valambray La montée du RN aura été bien plus élevée en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. L'évolution du parti, qui s'élève déjà à 17 points à Valambray entre son résultat des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti semble en effet être monté encore plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus en 2024 qu'en 2022. Il y a donc des raisons de penser, selon les reports de voix, que le RN termine vainqueur à Valambray ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel verdict final pour la majorité ce dimanche à Valambray ? Le score du Rassemblement national sera ainsi l'enseignement majeur pour le second tour de cette élection 2024 localement, comme au niveau national. Le RN peut-il gagner cette fois à Valambray, contrairement à 2022 ? Lors des dernières législatives à Valambray, le RN finissait en revanche à la seconde position sur le podium, 24,81% des habitants passés par le bureau de vote ayant voté pour ses représentants en moyenne dans la commune, contre 27,60% en moyenne pour les candidats Ensemble ! . Didier Canu (NUP) dans la 3e circonscription avec 26,11% et Elisabeth Borne (ENS) dans la 6e circonscription avec 29,89% étaient respectivement arrivés en tête à Valambray au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire aux candidats La République en Marche (53,92%). Dans le détail, les vainqueurs de ce second tour dans la ville étaient Jérémie Patrier-Leitus (ENS) dans la 3e circonscription avec 56,74% et Elisabeth Borne (ENS) dans la 6e circonscription avec 52,73%.

20:05 - Le RN en tête des législatives 2024 à Valambray D'après les enquêtes diffusées à la fin de la campagne, l'alliance du Rassemblement national et des Républicains serait susceptible de s'assurer pas loin de 250 sièges à l'issue des élections législatives. L'attelage LFI, PS, EELV, PCF pourrait remporter entre 170 et 200 sièges. Les candidats de la majorité pourraient garder entre 95 et 125 députés. Il faut néanmoins prendre en compte les particularismes locaux. Grâce à 41,45% des suffrages dans la ville, les candidats Rassemblement National se sont imposés à Valambray, pour les 2 circonscriptions que regroupe la métropole en moyenne, dimanche 30 juin dernier, pour le premier round de la législative. En 2e position, les candidats Ensemble ! Ramassaient 28,18%. Les candidats Front populaire obtenaient 18,75% des électeurs. Dans le détail, les candidats en tête dans la ville étaient Edouard Fauvage (RN) dans la 3e circonscription avec 40% et Nicolas Calbrix (RN) dans la 6e circonscription avec 42,06%. Dans les 2 circonscriptions du Calvados, les candidats en tête étaient cette fois Edouard Fauvage dans la 3e avec 41,09% et Nicolas Calbrix dans la 6e avec 36,26%.

19:21 - Elections à Valambray : quelles conclusions tirer des taux d'abstention ? Au cours des dernières années, les 1 720 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Le pourcentage de participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Valambray a été de 71,48%, dépassant de 16 points celui des dernières européennes. A l'occasion du scrutin européen du mois de juin 2024, 55,82% des personnes aptes à participer à une élection à Valambray s'étaient effectivement rendues aux urnes. La participation était de 56,87% il y a 5 ans. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée le 9 juin. Elle atteignait 20% à midi et 45% à 17 h.

18:35 - La participation sera-t-elle en berne à Valambray lors du deuxième tour des législatives ? À Valambray, l'abstention est à n'en pas douter l'une des clés de ce scrutin législatif 2024. Le pourcentage de participation à Valambray s'élevait à 71,48% pour le 1er tour des élections législatives 2024. Pour rappel, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 50,8% au premier tour. Au deuxième tour, 49,66% des électeurs ont exercé leur droit de vote. En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 82,44% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au vote, à comparer avec une participation de 81,05% au premier tour, c'est-à-dire 1 048 personnes. Les habitants des communes de grandes tailles votent souvent moins que dans les petites, cette situation peut-elle évoluer pour les législatives à Valambray ?

17:29 - Valambray : élections législatives et dynamiques démographiques Dans la commune de Valambray, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des élections législatives ? Dans la ville, 21,47% des résidents sont des enfants, et 6,53% sont des personnes âgées. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (10,42%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 664 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,92%) révèle la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (6,26%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Valambray mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 27,07% des habitants sans diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la ville.