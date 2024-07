Résultat des législatives 2024 au Puy-en-Velay : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Comprendre l'électorat du Puy-en-Velay : un regard sur la démographie locale

Quel impact auront les électeurs du Puy-en-Velay sur le résultat des législatives ? La pyramide des âges peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Dans l'agglomération, 14,64% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 9,95% sont des personnes âgées. Un revenu moyen par foyer fiscal de 21 338 € par an peut être symptomatique de disparités financières locales. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 8,92% et d'une population immigrée de 11,36% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction au Puy-en-Velay mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 32,96% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.