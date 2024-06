Résultat des législatives à Agde : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Quel verdict pour le Front populaire à l'issue de ces législatives 2024 ? L'union de la gauche aux dernières législatives ayant explosé en vol, qu'adviendra-t-il de électeurs pour ces élections de 2024 ? Combien voteront pour le Front populaire ? Lors des européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 8,45% à Agde. Mais on peut en revanche estimer un résultat de 16% pour la gauche pour ce premier round dans la cité, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à gonfler avec celles de la LFI Manon Aubry (5,04%), de Marie Toussaint (2,14%) et enfin de Léon Deffontaine (1,85%). Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Agde, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 14,41% des votes dans la commune. Une poussée à affiner enfin avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - En 5 ans, le Rassemblement national a grappillé 10 points à Agde Difficile de se faire une idée claire des prochaines élections après cette avalanche de résultats. Mais quelques grandes lignes se distinguent… Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été récupérés par le RN à l'échelle locale entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. Avec une projection sommaire, on peut imaginer que le RN sera à près de 45% voire plus à Agde ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quels étaient les résultats des européennes à Agde le 9 juin dernier ? Se pencher sur la dernière expérience électorale peut aussi sembler évident au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin. Le résultat de la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Agde, avec 49,31%, soit 6340 voix dans la ville. Le mouvement nationaliste devançait alors Valérie Hayer à 11,83% et Raphaël Glucksmann à 8,45%.

14:32 - Quel a été le verdict de l'élection présidentielle 2022 à Agde ? Le choix du président de la République est certainement la référence pour évaluer une tendance politique locale. Performance notable : le RN avait récolté au premier tour plus de voix aux législatives il y a deux ans à Agde que Marine Le Pen en personne lors de la présidentielle. Elle avait accumulé 36,13% au 1er tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités respectivement de 21,06% et 14,28%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 60,14% contre 39,86%).

12:32 - Nouvelle avance pour le Rassemblement national à Agde ? A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella à ces législatives2024 sera très scruté. Le RN se hissait en première position à Agde lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale en 2022. Dans la commune, qui votait pour la 7ème circonscription de l'Hérault, c'est Aurélien Lopez Liguori qui s'imposait au premier tour avec 37,58%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la localité, avec 69,82%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 30,18%.

11:02 - Agde : élections législatives et dynamiques démographiques Les données démographiques et socio-économiques d'Agde montrent des tendances évidentes qui pourraient impacter le résultat des législatives. Le pourcentage de chômeurs à 26,42% pourrait agir sur les espérances des habitants en matière de politiques sur le travail. Avec une densité de population de 530 habitants/km² et 36,41% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (25,48%) montre le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 12 055 votants. Le nombre de bénéficiaires du RSA (5,88%) met en lumière la nécessité d'un suivi social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (13,42%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 67,45%, comme à Agde, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des résidents permanents.

09:32 - Les élections législatives à Agde (34300) sont lancées Comment ont voté les citoyens de cette commune lors des scrutins électoraux antérieurs ? A l'occasion des européennes du mois de juin 2024, 50,57% des électeurs d'Agde (Hérault) avaient pris part au vote, à comparer avec une participation de 52,51% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 atteignait 47,45% au premier tour. Au deuxième tour, 45,88% des citoyens ont exercé leur droit de vote. En proportion, au niveau national, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, moins qu'en 2017.