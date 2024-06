Résultat des législatives à Sète : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Que vont trancher les électeurs de Glucksmann à Sète ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque basculer vers la nouvelle alliance à gauche lors de ces nouvelles élections ? La liste emmenée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS avait obtenu 13,43% à Sète pour ces élections continentales. Reste que dans la localité, il faudra aussi prendre en compte les 10,76% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 4,96% de Marie Toussaint (EELV) et les 4,4% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, un total tournant autour des 31% sur place. Au cours du premier tour des élections du Parlement à Sète, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 29,46% des votes dans la commune. Quelle part votera pour le Front populaire, alliant les insoumis, socialistes, écologistes, communistes et autres, et donné dans un combat serré avec l'alliance du centre par les sondeurs lors de ces élections législatives ?

18:42 - Jusqu'où peut aller le RN lors des législatives à Sète ? Difficile de trouver un sens à cette avalanche de résultats. Mais quelques grandes lignes émergent… Si on extrapole la progression du RN constatée des dernières européennes à l'échelle nationale, soit près de 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du candidat RN devrait s'élever à environ 31% à Sète. Un chiffre qui paraît logique compte tenu des électeurs également gagnés par le mouvement sur place depuis 2019 jusqu'à ce mois de juin 2024 : une hausse de 5 points qui peut encore grimper.

15:31 - Une victoire du Rassemblement national à Sète le 9 juin dernier Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme plus pertinent encore, au moment d'analyser le scrutin des législatives. Car le constat qui s'est imposé lors des élections il y a quelques jours est évocateur. Si on rentre dans le détail en effet, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, a dominé les élections européennes à Sète. Le mouvement a enregistré 35,24% des suffrages, devant Raphaël Glucksmann à 13,43% et Valérie Hayer à 12,14%.

14:32 - Quel a été le verdict de la présidentielle 2022 à Sète ? C'est probablement le choix du président de la République qui nous donne le plus d'indicateurs sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini en tête avec 24,75% au premier tour de la présidentielle de 2022 à Sète. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 24,73% et Emmanuel Macron troisième avec 22,5%. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec 10,75% des suffrages. La cheffe du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,03% contre 52,97%.

12:32 - Les chiffres des dernières élections, un signe pour les législatives 2024 à Sète ? Aux législatives en 2022 à Sète, le RN se plaçait à la deuxième place, 23,11% des habitants passés par les urnes s'étant tournés vers son binôme, contre 29,46% pour Gabriel Blasco (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme LFI-PS-PC-EELV (50,04%). Gabriel Blasco conservait donc son avance sur place.

11:02 - Élections législatives à Sète : un éclairage démographique A la mi-journée des législatives, Sète fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 44 712 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 4 701 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 12 102 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans l'agglomération, 13,28% des résidents sont des enfants, et 37,22% de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Avec 2 817 résidents étrangers, Sète se classe comme un exemple de son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 431 €/an, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 20,13%, révélant une situation économique en demi-teinte. Pour conclure, à Sète, les intérêts locaux se joignent aux défis français.

09:32 - Sète : quel était le pourcentage de participation aux précédentes élections législatives ? Pour comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville, il est indispensable d'étudier les résultats des précédents rendez-vous électoraux. A l'occasion des précédentes européennes, 53,77% des électeurs de Sète avaient participé au vote. Le taux de participation était de 50,7% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,18% au premier tour. Au deuxième tour, 47,89% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 à Sète ? Lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 33 466 personnes en âge de voter dans la ville, 69,92% étaient allées voter. La participation était de 72,95% au premier tour, ce qui représentait 24 414 personnes.