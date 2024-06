Résultat des législatives à Ajaccio : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - À Ajaccio, quels sont les scénarios de reports du vote de gauche ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait accumulé les votants lors des élections législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est le Front populaire qui se présente cette fois. Ce qui rend très incertain le vote de gauche dans les isoloirs. La Nupes était absente aux législatives 2022 à Ajaccio. On y trouvait des candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) gagnants au premier tour, avec 36,51% des suffrages si on tient compte des 2 circonscriptions de la commune. La gauche n'était pas mieux lotie au second tour puisque ce sont des candidats Régionaliste Régionaliste qui l'emportaient. Lors des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a glané 8,96% à Ajaccio. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche dans la soirée, puisque la coalition ripolinée peut théoriquement atteindre 17% cette fois, en cumulant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Le RN a vigoureusement progressé à Ajaccio en 5 ans Que tirer de l'ensemble de ces scores ? Ce sont déjà 13 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN sur place entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. En extrapolant, on peut imaginer que le RN sera à environ 20% ou plus à Ajaccio ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN à 45,01% à Ajaccio il y a trois semaines Le résultat de ce 30 juin va peut-être répéter le choix des électeurs établi le 9 juin dernier. C'est en effet la liste dirigée par Bardella qui s'est affichée en tête des élections européennes il y a trois semaines à Ajaccio, avec 45,01% des bulletins valides (7118 voix) devant celle de Valérie Hayer avec 10,96%, elle-même suivie par Marion Maréchal avec 9,23%.

14:32 - Avantage Marine le Pen à Ajaccio au premier tour de la dernière présidentielle La typologie politique des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection suprême. Marine Le Pen a surperformé à Ajaccio à l'issue de l'élection présidentielle 2022 avec un score de 30,57% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 18,99% et 14,94% des voix. Éric Zemmour finissait au pied de ce podium avec seulement 13,55% des voix. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 58,81%, devant Emmanuel Macron à 41,19%.

12:32 - Un premier tour positif pour le bloc présidentiel en 2022 Le RN se prenait les pieds dans le tapis à Ajaccio il y a deux ans, lors des élections des députés, avec 15,29% au premier tour, contre 36,51% pour les candidats LREM en moyenne sur l'ensemble des électeurs répartis sur les 2 circonscriptions de la commune. Le parti sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Ajaccio aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Quelle influence la population d'Ajaccio exerce-t-elle sur les résultats des élections législatives ? Avec une densité de population de 834 habitants/km² et 44,35% de population active, ces chiffres pourraient présager un engagement électoral plus important. Le pourcentage de chômeurs à 9,13% peut avoir un effet sur les attentes des électeurs en matière de politiques sur le travail. Le taux de familles détenant au moins une voiture (75,27%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 15 637 votants. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 8,57% et d'une population immigrée de 9,21% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'éducation à Ajaccio mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 31,27% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - Ajaccio : la mobilisation des électeurs aux législatives Au fil des élections précédentes, les 74 632 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Durant les européennes de début juin, le taux d'abstention s'était hissé à 56,98% dans la commune d'Ajaccio. L'abstention était de 65,21% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 57,41% au premier tour. Au second tour, 57,56% des votants ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Ajaccio ? Pour le premier tour de la dernière présidentielle, sur les 36 641 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 38,35% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 40,49% au second tour.