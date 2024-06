Résultat des législatives à Albi : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Albi à la loupe Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les esprits lors des législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est une nouvelle coalition qui a émergé pour ces élections. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les isoloirs. Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Albi, la Nupes avait en effet obtenu 28,89% des votes au total sur les 2 circonscriptions de la ville. Quelle part optera pour le Front populaire, alliant les insoumis, socialistes, écologistes, communistes et autres, et annoncé comme très proche de l'alliance macroniste dans les sondages lors de ces élections législatives ? La liste PS-Place publique de Raphaël Glucksmann a plus récemment obtenu 21,25% à Albi pour les élections continentales. Reste que dans la commune, il faudra aussi avoir un œil sur les 9,76% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 6,5% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,66% de Léon Deffontaine (PC). Autrement dit un total de 38% cette fois.

18:42 - Le Rassemblement national en chiffres à Albi avant les législatives Que retenir de cette combinaison de scores ? L'étiquette RN devrait atteindre près de 20% à Albi lors du premier tour de ces législatives si la tendance décrite par les européennes 2024 s'applique localement. Le parti frontiste est même crédité de 30 à 35% des votes dans le pays, soit 15 points de plus qu'en 2022. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la ville ce dimanche 30 juin ? La projection est un peu facile, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement dans la zone. Rien qu'entre les européennes 2019 et les européennes 2024, le RN a en effet déjà gagné 5 points dans la municipalité.

15:31 - Un effet Bardella aussi à Albi début juin ? Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler plus avisé encore, au moment d'analyser le scrutin des législatives. Car le résultat des élections il y a quelques jours est encore dans toutes les têtes. Si on se penche sur le détail, 4239 votants d'Albi ont en effet choisi la liste RN il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste, avec Jordan Bardella comme chef de file, a convaincu 23,97% des suffrages face à Raphaël Glucksmann à 21,25% et Valérie Hayer à 14,85%.

14:32 - Albi avait voté Macron lors de la présidentielle 2022 C'est incontestablement l'élection présidentielle qui nous en apprend le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Ce sont Emmanuel Macron avec 28,46% et Jean-Luc Mélenchon avec 24,51% qui étaient les finalistes virtuels à l'issue du premier tour de l'élection du chef de l'Etat à Albi. Celle qui atteignait pour la deuxième fois le second tour à l'échelle nationale ne finissait ici qu'avec 17,27% des suffrages. Le deuxième round de scrutin laissera sur le carreau la candidate du RN, Emmanuel Macron s'imposant avec 65,84% contre 34,16% pour Le Pen.

12:32 - Qu'avaient dit les législatives en 2022 à Albi ? Le nombre de bulletins glanés par la formation incarnée par Jordan Bardella ce soir sera l'enseignement majeur à l'échelle locale pour cette législative. Lors des dernières législatives, le RN trébuchait au premier tour dans la commune d'Albi, récoltant 15,19% des suffrages sur place, contre 28,89% en moyenne pour les candidats Nupes répartis sur les 2 circonscriptions couvrant la commune. Dans le détail, pour ce premier tour, on trouvait ainsi en tête dans la ville Gérard Poujade (NUP) dans la 1re circonscription avec 25,97% et Karen Erodi (NUP) dans la 2e circonscription avec 33,11%. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux candidats rivaux étiquetés LFI-PS-PC-EELV avec 33,20% contre 48,71% pour les vainqueurs. Les vainqueurs de l'élection dans la ville étaient donc cette fois Gérard Poujade (NUP) dans la 1re circonscription avec 55,64% et Karen Erodi (NUP) dans la 2e circonscription avec 41,02%.

11:02 - Albi : quand les données démographiques façonnent les urnes A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Albi émerge comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 49 714 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 4 418 entreprises démontrent une économie prospère. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (69,83%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. La présence de 3 427 résidents étrangers contribue à son ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 2166,67 €/mois, la ville dévoile un taux de chômage de 17,11%, révélant une situation économique tendue. Albi incarne la vigueur et les valeurs d'un pays en pleine transformation.

09:32 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Albi Au cours des précédents scrutins électoraux, les 51 317 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Au moment des élections européennes du mois de juin 2024, 46,17% des personnes habilitées à participer à une élection à Albi avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 45,71% pour le scrutin de 2019. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 48,53% au premier tour. Au deuxième tour, 49,35% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central en juin 2022. Elle atteignait 18% à 12 heures et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.