Résultat des législatives à Alès : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Un vote de gauche estimé entre 27% et 31% à Alès pour ces législatives Alors que la Nupes avait marqué les dernières élections législatives, mais a disparu aujourd'hui, c'est une nouvelle coalition qui a émergé en 2024. Ce qui laisse planer l'incertitude sur le vote de gauche ce dimanche. La liste dirigée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait terminé à 10,8% à Alès il y a quelques jours. Un score qui devrait s'améliorer aux législatives, puisque l'union relookée peut théoriquement atteindre 31% cette fois, en faisant la somme des résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La barre est haute : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Alès, la Nupes avait par ailleurs accumulé 27,88% des votes sur l'ensemble des 2 circonscriptions correspondant à la ville. Une percée à compléter enfin avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Jusqu'où peut aller le RN lors des législatives à Alès ? Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN se montre déjà forte à Alès entre le score de Jordan Bardella en 2019 (30,32%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (36,83%), de l'ordre de 6 points. Mais l'ascension s'annonce plus importante encore aux législatives 2024, les instituts de sondages donnant plutôt au RN un résultat de 30 à 35% dans l'ensemble du pays, bien plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver tout proche des 30% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Quel résultat pour les européennes à Alès le 9 juin ? Le verdict qui a été établi lors des dernières élections le 9 juin reste sans doute plus ancré encore dans les esprits. Dans le détail, 4546 électeurs d'Alès se sont en effet tournés vers la liste Rassemblement national il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste, chapeautée par Jordan Bardella, cumulait 36,83% des voix face à Manon Aubry à 13,36% et Valérie Hayer à 11,35%.

14:32 - 26,37% pour Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle à Alès La communauté électorale d'Alès avait plébiscité Marine Le Pen au terme de l'élection à la présidence de la République de 2022. La numéro 1 du RN l'emportait avec 26,37% au 1er round. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron étaient distancés à 26,14% et 21,43% des voix. Éric Zemmour se contentait de la quatrième place avec 8,13% des suffrages. La candidate du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,35% contre 51,65%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Alès Le verdict du scrutin législatif le plus récent peut sembler un indicateur clé au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Lors des dernières législatives à Alès, le RN finissait à la deuxième place, 23,99% des votants ayant voté pour ses représentants en moyenne dans les 2 circonscriptions de la commune, contre 27,88% en moyenne pour les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale . Arnaud Bord (NUP) dans la 4e circonscription avec 26,9% et Michel Sala (NUP) dans la 5e circonscription avec 29,63% étaient respectivement arrivés en tête à Alès au premier tour. Au tour suivant, il rassemblait pourtant 51,66% des votes, devant les candidats LFI-PS-PC-EELV (48,34%). Dans le détail, les vainqueurs de ce second tour dans la ville étaient Pierre Meurin (RN) dans la 4e circonscription avec 52,67% et Michel Sala (NUP) dans la 5e circonscription avec 50,11%.

11:02 - Alès : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans la commune d'Alès, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des élections législatives ? Le taux de chômage à 25,87% pourrait agir sur les espoirs des électeurs quant aux politiques sur le travail. Avec 37,16% de population active et une densité de population de 1707 habitants/km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Un salaire moyen mensuel net de 1943,87 euros par mois peut être l'expression de difficultés économiques locales. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 8,11% et d'une population immigrée de 10,08% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,3% à Alès, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux mesures relatives à l'instruction et au logement étudiant.

09:32 - La mobilisation des citoyens aux élections législatives à Alès Afin de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville, il faut observer les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Pendant les élections européennes du mois de juin 2024, 26 561 inscrits sur les listes électorales d'Alès avaient pris part au scrutin (soit 47,69%), à comparer avec une participation de 46,94% lors du scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 41,58% au premier tour. Au second tour, 41,84% des électeurs se sont déplacés. Quelle sera la participation à Alès pour les élections législatives 2024 ? En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 68,18% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre une participation de 65,29% au second tour, c'est-à-dire 17 413 personnes.