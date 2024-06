En direct

19:51 - Un résultat aux législatives entre 22% et 23% à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien pour le Nouveau Front populaire ? La Nupes étant déjà morte, que feront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Front populaire ? Donner une estimation relève du calcul d'apothicaire. Pour le premier tour des dernières législatives, il y a deux ans, la Nupes avait attiré 23,94% des bulletins sur l'ensemble des 2 couvrant la ville. Un score à mettre en perspective avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Lors des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a glané 9,98% à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la liste insoumise de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. Soit une somme de 22% sur place.

18:42 - 14 points arrachés en 5 ans par le RN à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien Difficile de trouver une ligne claire dans cette avalanche de scores. Mais des tendances se dégagent… Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats de Jordan Bardella ont atteint plus de 31% des voix au scrutin européen de 2024, soit huit points de plus qu'aux dernières européennes, la progression locale semble encore plus forte. Le parti frontiste a en effet déjà glané 14 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN puisse dépasser les 30% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 42,14% pour le RN à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien début juin Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît aussi comme avisé au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. C'est en effet la liste Jordan Bardella qui a dominé les élections du Parlement européen 2024 à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien, avec 42,14% des votes (794 voix) devant la liste de Valérie Hayer avec 12,42%, et Raphaël Glucksmann avec 9,98%.

14:32 - En 2022, qui aurait accédé l'Elysée selon les élections d'Auneau-Bleury-Saint-Symphorien ? La préférence des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection suprême. Marine Le Pen avait fini première avec 29,67% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,37% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 21,49%. Éric Zemmour héritait d'un rôle de figurant avec 5,67% des voix. La cheffe du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,21% contre 50,79%.

12:32 - Quel résultat pour le bloc présidentiel au premier tour à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien ? A l'échelle locale, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella à ces élections législatives sera très scruté. Aux législatives en 2022 à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien, le RN finissait à la seconde position sur le podium, 24,84% des habitants passés par les urnes ayant voté pour ses représentants en moyenne dans les 2 circonscriptions de la commune, contre 32,79% en moyenne pour les candidats La République en Marche . Guillaume Kasbarian (ENS) dans la 1re circonscription avec 33,84% et Philippe Vigier (ENS) dans la 4e circonscription avec 32,39% étaient respectivement arrivés en tête à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau le premier rang aux candidats Ensemble ! Avec 57,26%. Dans le détail, les vainqueurs de ce second tour dans la ville étaient Guillaume Kasbarian (ENS) dans la 1re circonscription avec 63,26% et Philippe Vigier (ENS) dans la 4e circonscription avec 55,01%.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien Dans la ville d'Auneau-Bleury-Saint-Symphorien, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des élections législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,56% et une densité de population de 334 habitants/km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux de familles détenant au moins une voiture (81,64%) montre l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 1 708 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,03%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,39%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien mettent en avant une diversité de qualifications, avec 31,8% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

09:32 - Abstention à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien : quelles perspectives pour les législatives ? L'observation des résultats des scrutins électoraux antérieurs permet de comprendre le vote des habitants de cette agglomération. Il y a trois semaines, à l'occasion des précédentes européennes, le taux de participation s'était hissé à 48,87% des électeurs d'Auneau-Bleury-Saint-Symphorien (Eure-et-Loir). La participation était de 50,72% en 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 45,16% au premier tour et seulement 43,4% au deuxième tour. A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 77,07% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 75,16% au second tour, ce qui représentait 2 832 personnes.