En direct

19:50 - Le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 à Avesnes-sur-Helpe à la loupe La Nupes, qui a déjà explosé en vol, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque aller directement vers la nouvelle alliance à gauche lors de ces nouvelles élections ? La liste PS-Place publique emmenée par Raphaël Glucksmann avait glané 8,11% à Avesnes-sur-Helpe pour ce tour unique des européennes. Reste que dans la ville, il faudra aussi jauger les 5,59% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 3,15% de Marie Toussaint (EELV) et les 5,32% de Léon Deffontaine (PCF). Soit un total tournant autour des 21% sur place. Au cours du premier round des dernières législatives, en 2022, la Nupes avait par ailleurs glané 18,78% des voix en moyenne sur les 2 composant la ville.

18:42 - 12 points grappillés en 5 ans par le RN à Avesnes-sur-Helpe Que peut-on conclure de cet ensemble hétéroclite de statistiques ? Alors qu'à l'échelle nationale, les résultats du Rassemblement national ont grimpé à plus de 31% des voix au scrutin européen de 2024, soit 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la progression locale semble plus forte encore. Le mouvement lepéniste a en effet déjà avancé de 12 points ici entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer (certes imprudemment) que le RN dépassera les 31% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Au début du mois, la victoire du Rassemblement national à Avesnes-sur-Helpe Revenir quelques semaines en arrière semble encore plus avisé au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le 9 juin en effet, à Avesnes-sur-Helpe, la liste Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, a battu les autres listes, cumulant 45,14% des suffrages contre Valérie Hayer à 13,96% et Raphaël Glucksmann à 8,11%. Ce sont alors 501 électeurs qui l'ont désignée dans la ville.

14:32 - Marine Le Pen devançait Macron et Mélenchon à Avesnes-sur-Helpe au premier tour de la dernière présidentielle Le bord politique des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen s'est illustrée à Avesnes-sur-Helpe pendant la dernière élection présidentielle 2022 avec pas moins de 32,86% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 24,76% et 21,1% des voix. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec seulement 5,91% des suffrages pour sa part. Au deuxième tour, la candidate du RN avait aussi devancé Macron avec 56,48%.

12:32 - La majorité en tête au premier tour des législatives 2022 à Avesnes-sur-Helpe Se tourner vers le scrutin législatif le plus récent apporte des indicateurs clés au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Il y a deux ans, lors des législatives à Avesnes-sur-Helpe, le RN arrivait à la seconde position sur le podium, 23,77% des habitants passés par les urnes ayant voté pour ses représentants en moyenne dans les 2 circonscriptions de la commune, contre 29,76% en moyenne pour les candidats La République en Marche . Sandra Delannoy (RN) dans la 3e circonscription avec 26,9% et Anne Laure Cattelot (ENS) dans la 12e circonscription avec 38,42% étaient respectivement arrivés en tête à Avesnes-sur-Helpe au premier tour. Au deuxième, il culminait pourtant à 41% des votes, devant les candidats LREM (62,08%). Dans le détail, les vainqueurs de ce second tour dans la ville étaient Benjamin Saint-Huile (DVG) dans la 3e circonscription avec 54,09% et Anne Laure Cattelot (ENS) dans la 12e circonscription avec 62,08%.

11:02 - Analyse démographique des législatives à Avesnes-sur-Helpe Les données démographiques et socio-économiques d'Avesnes-sur-Helpe montrent des tendances claires qui pourraient avoir des répercussions sur les résultats des législatives. Avec une densité de population de 2018 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 38,43%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Un revenu moyen par foyer fiscal de 14 412 euros par an peut être l'expression de la précarité économique de certains foyers. Le nombre de bénéficiaires du RSA (10,90%) révèle des impératifs de soutien social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (14,59%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Avesnes-sur-Helpe mettent en relief une diversité de qualifications, avec 11,68% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

09:32 - Elections législatives passées à Avesnes-sur-Helpe : état des lieux À Avesnes-sur-Helpe (59440), la participation sera immanquablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2024. La hausse des prix du quotidien qui pèse sur les finances des foyers français combinée avec les incertitudes liées à la situation géopolitique actuelle, pourraient renforcer l'engagement civique des citoyens d'Avesnes-sur-Helpe. En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 2 903 personnes en âge de voter au sein de la localité, 63,52% avaient pris part au vote. La participation était de 62,76% au premier tour, ce qui représentait 1 822 personnes. En proportion, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 38,91% au premier tour. Au second tour, 39,78% des votants ont exercé leur droit de vote. Quels candidats seront sélectionnés pour le 2e round dans les 2 circonscriptions d'Avesnes-sur-Helpe ?