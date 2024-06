En direct

19:51 - Qui vont choisir les électeurs de la gauche à Beauzelle ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu, va-t-elle voir son résultat se transférer automatiquement vers la nouvelle alliance à gauche lors de ces nouvelles élections ? Au moment des européennes, la liste Glucksmann a atteint 18,53% à Beauzelle. Un score qui devrait s'améliorer ce soir, puisque l'union renouvelée peut théoriquement atteindre 35% cette fois, en additionnant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). A l'issue du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Beauzelle, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 30,82% des votes dans la commune. Une percée à compléter enfin avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - Le RN favori à Beauzelle pour les législatives ? Alors que tirer de l'ensemble de ces chiffres ? Si on tient compte de la progression du Rassemblement national qui se dégage des dernières européennes au niveau national, soit pas moins de huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du RN devrait s'élever à environ 23% à Beauzelle. Une projection qui concorde avec les suffrages également conquis par le mouvement dans la localité ces dernières années et qui correspond en effet à 6 points de parts de voix.

15:31 - Un effet Bardella aussi à Beauzelle début juin ? On ne peut faire l'impasse sur le scrutin qui a eu lieu il y a quelques semaines. Le score de la liste du RN, chapeautée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Beauzelle, à 25,64%. Le RN devançait alors Raphaël Glucksmann à 18,53% et Valérie Hayer à 13,89%.

14:32 - Beauzelle avait voté Macron au premier tour de la présidentielle 2022 Marine Le Pen était largement distancée dans les bureaux de vote de la cité au 1er tour de la présidentielle 2022 échouant à 17,79% contre 27,49% pour Emmanuel Macron et 24,13% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement Emmanuel Macron qui remportera l'adhésion des électeurs avec 64,58% contre 35,42% pour Le Pen au second tour dans la localité.

12:32 - À Beauzelle, les résultats des dernières législatives aussi convaincants aujourd'hui ? Le RN n'a pas convaincu à Beauzelle il y a deux ans, lors des législatives, avec 15,92% au premier tour, contre 30,82% pour Hadrien Clouet (LFI-PS-PC-EELV), Beauzelle votant pour la 1ère circonscription de la Haute-Garonne. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents étiquetés Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 49,61% contre 50,39% pour les vainqueurs. Hadrien Clouet conservait donc son avance sur place.

11:02 - Beauzelle et législatives : démographie, économie et choix électoraux Au cœur de la campagne électorale législative, Beauzelle se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 7 656 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 460 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 4 330 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (15,09%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Beauzelle forme une communauté diversifiée, avec ses 483 résidents étrangers, soit 6,78% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Dans cette diversité sociale, 42,8% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 30,51 €, pèse sur une commune qui désire plus de prospérité. À Beauzelle, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Beauzelle pour les législatives L'étude des résultats des scrutins électoraux précédents permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette agglomération. Durant les élections européennes du mois de juin 2024, 5 318 électeurs de Beauzelle avaient pris part au vote (soit 59,36%). La participation était de 56,59% il y a 5 ans. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 50,92% au premier tour. Au second tour, 49,43% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Beauzelle ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle représentait 18% à 12 h et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.