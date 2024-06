Résultat des législatives à Besançon : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:54 - À Besançon, qui va tirer parti du score de la Nupes ? La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors de ces élections législatives, puisqu'on attend le choix de ceux qui avaient choisi la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, avance dans le brouillard. Au cours du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Besançon, la Nupes avait en effet réuni 39,6% des votes sur l'ensemble des 2 circonscriptions couvrant la ville. Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et annoncé au coude-à-coude avec l'alliance macroniste par les sondeurs lors de ces élections législatives ? Aux élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a obtenu 18,77% à Besançon. Mais on peut en revanche se projeter sur un résultat de 44% pour la gauche pour ce premier tour dans la commune, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à rehausser avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (15,98%), de l'EELV Marie Toussaint (9,16%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (2,37%).

18:42 - Le Rassemblement national à Besançon, un favori aux législatives ? Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Si on se penche sur la progression du RN qui se dégage des dernières européennes au niveau national, soit pas moins de huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du RN devrait s'élever pas loin des 20% à Besançon. Un verdict qui semble logique compte tenu des électeurs également arrachés par les lepénistes dans la ville ces dernières années : un bond de 5 points qui peut toujours évoluer.

15:31 - Un avantage du RN à Besançon début juin Une autre élection a eu lieu bien plus récemment encore qu'il convient d'observer de près. D'autant qu'il s'agit d'un raz de marée. Il y a quelques semaines en effet, à Besançon, la liste du Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, l'a emporté, récoltant 19,51% des votes devant Raphaël Glucksmann à 18,77% et Manon Aubry à 15,98%.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon en tête à Besançon au premier tour de la dernière présidentielle Lors de l'élection du chef de l'Etat, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Jean-Luc Mélenchon en tête grâce à 32,31% au premier tour, devant Emmanuel Macron avec 27,7%. Marine Le Pen s'en trouvait quant à elle reléguée à 13,71%. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 72% devant Marine Le Pen (28%).

12:32 - Les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale devant leurs concurrents lors des dernières législatives à Besançon Au niveau local comme au niveau national, le résultat du Rassemblement national aux législatives sera très scruté. Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Besançon il y a deux ans, lors des élections du Parlement, avec 11,76% au premier tour, contre 39,60% pour les candidats Nupes en moyenne sur l'ensemble des électeurs répartis sur les 2 circonscriptions de la commune. Il n'y arrivera pas plus au second tour, le parti laissant également les candidats LFI-PS-PC-EELV gagner le scrutin sur l'ensemble des électeurs.

11:02 - Les défis socio-économiques de Besançon et leurs implications électorales Dans la commune de Besançon, une variété de données démographiques et socio-économiques pèsent sur les résultats des législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 16,02% et une densité de population de 1793 hab/km², les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Un salaire moyen mensuel net de 2147,79 euros/mois montre le poids des questions sur la qualité de vie dans les préoccupations des 32 083 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 9,83% et d'une population immigrée de 13,37% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Le taux d'étudiants, évalué à 12,97% à Besançon, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.

09:32 - C'est parti pour les législatives à Besançon Ce dimanche, lors du premier tour des élections législatives à Besançon, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la présidentielle, 32,32% des électeurs dans l'agglomération avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 26,62% au premier tour. Pour comparer, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52,33% au premier tour. Au second tour, 52,86% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les législatives à Besançon ? La flambée des prix qui alourdit le budget des familles serait de nature à faire augmenter la participation à Besançon.