Résultat des législatives à Blagnac : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Le Nouveau Front populaire va-t-il profiter du vote Nupes à Blagnac ? L'autre question de ces élections législatives 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après la construction du Nouveau Front populaire. La manne s'avère conséquente : lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Blagnac, le binôme Nupes avait en effet réuni 31,62% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 36% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste Glucksmann, alliée du PS, a plus récemment obtenu 21,02% à Blagnac pour les élections continentales. Reste que dans la cité, il faudra aussi prendre en compte les 11,26% de Manon Aubry (LFI), les 8,2% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,41% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Autrement dit un total de 42% cette fois.

18:42 - Les performances du Rassemblement national à Blagnac avant les législatives Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. L'étiquette RN pourrait se trouver pas loin de 20% à Blagnac lors du premier tour de ces législatives si la dynamique prévue par les européennes du 9 juin se confirme localement. Le Rassemblement national est même crédité d'environ 30% des suffrages dans le pays, soit 15 points de plus qu'il y a deux ans. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la commune ce dimanche 30 juin ? Le pronostic est simple, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement dans la zone. Entre les européennes 2019 et les européennes 2024, le RN a en effet déjà gagné 5 points dans la commune.

15:31 - Blagnac pas vraiment en phase avec la France lors des élections du 9 juin Regarder un peu moins loin en arrière semble d'autant plus indispensable au moment d'anticiper le scrutin des législatives. Raphaël Glucksmann a en effet gagné à Blagnac lors des élections européennes il y a quelques jours, avec 21,02%. Le RN de Jordan Bardella a alors étérelégué au second plan avec 19,75% des votes.

14:32 - Blagnac avait voté Macron au premier tour de la dernière présidentielle C'est sans doute l'élection suprême qui nous en dit le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Dans la commune de Blagnac, Marine Le Pen n'avait pas vraiment séduit lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. Avec seulement 14,05%, la représentante de l'extrême droite était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 30,66% et 26,07% des bulletins exprimés. Le deuxième tour ne sera pas plus gagnant pour la candidate du RN, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 70,71% contre 29,29% pour Le Pen.

12:32 - Les résultats de la dernière législative sont-ils révélateurs de l'élection de 2024 à Blagnac ? Le score obtenu par le Rassemblement national sera très commenté à l'échelle locale pour ces législatives 2024. Le RN ne convainquait pas à Blagnac il y a deux ans, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 11,74% au premier tour, contre 31,62% pour Hadrien Clouet (LFI-PS-PC-EELV), Blagnac étant partie intégrante de la 1ère circonscription de la Haute-Garonne. Au second tour, c'est en revanche Pierre Baudis (Ensemble !) qui remportera le plus de suffrages, avec 51,21% sur la seule circonscription recouvrant les lieux.

11:02 - Blagnac aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux La composition démographique et socio-économique de Blagnac façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi le résultat des législatives. Avec une densité de population de 1407 habitants par km² et 52,26% de population active, ces chiffres pourraient présager une implication électorale plus importante. Le taux de chômage à 11,25% peut avoir un effet sur les espérances des habitants en ce qui concerne les mesures sur l'emploi. Le taux élevé de cadres, représentant 32,12%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 14,31% et d'une population étrangère de 10,29% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (45,81%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Blagnac, soulignant l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

09:32 - Comprendre le pourcentage d'abstention aux élections à Blagnac À Blagnac (31700), l'une des grandes inconnues du scrutin législatif sera indéniablement la participation. En avril 2022, au deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 16 120 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 24,45% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 19,56% au premier tour. En comparaison, dans l'agglomération, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 45,15% au premier tour. Au deuxième tour, 47,08% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Les incitations à faire "barrage" à l'extrême-droite seraient capables d'avoir des conséquences sur les décisions que prendront les électeurs de Blagnac.