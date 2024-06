Résultat des législatives à Bourg-en-Bresse : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - À Bourg-en-Bresse, qui va rafler les électeurs de la Nupes ? L'union de la gauche aux dernières législatives ayant explosé en vol, que choisiront ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire ? Donner une estimation n'est pas sans risque. Raphaël Glucksmann avait cumulé 16,52% à Bourg-en-Bresse pour ces élections continentales. Mais on peut en revanche estimer un score de 36% pour la gauche pour ce premier round dans la localité, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à additionner avec celles de l'insoumise Manon Aubry (14,06%), de l'EELV Marie Toussaint (5,69%) ou encore de Léon Deffontaine (1,76%). Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée à Bourg-en-Bresse, la Nupes avait par ailleurs réuni 32,03% des votes si on englobe les 2 circonscriptions correspondant à la ville, soit plus que son score national. Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et annoncé comme très proche de la majorité présidentielle dans les sondages lors de ces élections législatives ?

18:42 - Rassemblement national : quel résultat aux législatives à Bourg-en-Bresse ? Difficile de résumer clairement tous ces chiffres. Mais quelques grandes directions apparaissent… Si on s'en tient à la progression du RN qui ressort des dernières élections au niveau national, soit environ 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du RN devrait s'élever à environ 21% à Bourg-en-Bresse. Un verdict qui concorde avec les suffrages également conquis par le mouvement dans la localité en 5 ans : une hausse de 7 points qui peut encore monter.

15:31 - Quel était le résultat des européennes à Bourg-en-Bresse il y a trois semaines ? Revenir sur le séisme du 9 juin peut aussi sembler évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ces législatives. C'est en effet la liste RN de Bardella qui a dominé les élections européennes il y a trois semaines à Bourg-en-Bresse, avec 25,28% des votes devant la liste portée par Raphaël Glucksmann avec 16,52%, et la liste de Manon Aubry avec 14,06%.

14:32 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Bourg-en-Bresse lors de la dernière présidentielle C'est certainement la présidentielle qui nous en apprend le plus sur les préférences des habitants d'une commune. Chez les habitants de Bourg-en-Bresse, Marine Le Pen n'avait pas vraiment percé lors du premier tour de la présidentielle il y a deux ans. Avec un timide 17,51%, la cheffe du Rassemblement national était défaite par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 27,96% et 25,63% des votes. Et Marine Le Pen n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 33,9% contre 66,1%.

12:32 - Que peuvent signifier les résultats des législatives 2022 pour Bourg-en-Bresse ? Le résultat du scrutin législatif le plus récent est un indice clé au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Au moment de donner ou non des députés à la France il y a deux ans, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la commune de Bourg-en-Bresse, grappillant 13,22% des votes sur place, contre 32,03% en moyenne pour les candidats Nupes répartis sur les 2 circonscriptions couvrant la commune. Dans le détail, pour ce premier tour, on trouvait ainsi en tête dans la ville Sébastien Guéraud (NUP) dans la 1re circonscription avec 32,75% et Philippe Lerda (NUP) dans la 4e circonscription avec 30,64%. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore des candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale vainqueurs sur l'ensemble des électeurs de la municipalité.

11:02 - Les enjeux locaux de Bourg-en-Bresse : tour d'horizon démographique Au cœur de la campagne électorale législative, Bourg-en-Bresse est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 41 525 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 3 400 entreprises, Bourg-en-Bresse se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (67,81%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Bourg-en-Bresse incarne une communauté diversifiée, avec ses 5 248 résidents étrangers, soit 12,59% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 959 € par an, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 17,08%, révélant une situation économique fragile. Pour résumer, Bourg-en-Bresse incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - Bourg-en-Bresse : quel était le taux de participation aux précédentes élections législatives ? L'observation des résultats des élections précédentes permet de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette agglomération. Début juin, durant les élections européennes, 49,94% des inscrits sur les listes électorales de Bourg-en-Bresse (Ain) s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 46,66% pour les européennes de 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 46,1% au premier tour et seulement 44,27% au second tour. Pour mémoire, au niveau du pays, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour, c'était presque un record.