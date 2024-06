Résultat des législatives à Bugnicourt : l'élection 2024 en direct

Le résultat des élections législatives à l'échelle locale sera observé au prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme au niveau national. Le RN parvenait en pôle position à Bugnicourt au début des élections législatives 2022. On retrouvait en effet Thibaut Francois devant ses concurrents au premier tour, avec 42,36% dans la commune, partie intégrante de la 17ème circonscription du Nord. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la localité, avec 58,24%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 41,76%.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Bugnicourt : ce qu'il faut retenir

Quel portrait faire de Bugnicourt, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 1 074 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 34 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans le bourg, 33% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 7,18% de 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 36,0% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 46,82% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 622,45 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. En somme, Bugnicourt incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.