Résultat des législatives à Cantin : l'élection 2024 en direct

14:53 - Nouvelle avance pour le Rassemblement national à Cantin ? Se tourner vers le dernier scrutin législatif semble logique au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Au cours des élections des députés il y a deux ans, le Rassemblement national parvenait en pôle position à Cantin. C'est en effet Thibaut Francois qui se plaçait en tête au premier tour avec 40,98% dans la commune, qui faisait partie de la 17ème circonscription du Nord. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans le secteur, avec 57,17%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 42,83%.

11:02 - Comment la composition démographique de Cantin façonne les résultats électoraux ? À Cantin, les facteurs démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent influer sur les élections législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 13,01% peut avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs quant aux directives sur l'emploi. Avec une densité de population de 163 habitants/km² et 45,7% de population active, l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (17,89%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 645 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (18,61%) met en évidence des besoins de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,44%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Cantin mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 29,55% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - C'est l'heure de voter à Cantin : les législatives débutent L'analyse des élections antérieures est l'occasion de comprendre le vote des habitants de cette ville. Lors des élections européennes de début juin, parmi les 1 236 personnes en âge de voter à Cantin, 57,28% étaient allées voter, contre un taux de participation de 59,09% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 53,13% au premier tour et seulement 50,16% au second tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle représentait 18,4% à 12 h et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.