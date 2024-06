Résultat des législatives à Carpentras : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - À Carpentras, qui va récupérer les 20,73% de l'ancienne Nupes ? La Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir malgré sa percée lors des dernières législatives, va-t-elle voir son résultat se transférer automatiquement vers le Nouveau Front populaire ce dimanche ? Lors du premier tour des législatives en 2022, à Carpentras, la Nupes avait en effet obtenu 20,73% des votes en moyenne sur les 2 circonscriptions se trouvant sur la ville. Un score à compléter avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (24,25% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,46% pour Yannick Jadot, 1,75% pour Fabien Roussel et 1,03% pour Anne Hidalgo). Au moment des européennes plus récemment, la liste Glucksmann s'est élevée à 9,06% à Carpentras. Reste que dans la localité, il faudra aussi tenir compte des 12,62% de Manon Aubry (LFI), les 3,39% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,87% de Léon Deffontaine (PCF). En d'autres termes, une somme de 25% cette fois.

18:42 - Le RN favori à Carpentras pour les législatives Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. La progression du RN semble déjà puissante à Carpentras entre le score de Jordan Bardella en 2019 (35,03%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (39,61%), de l'ordre de 4 points. Mais l'évolution pourrait être plus importante encore aux législatives 2024, les enquêtes d'opinion donnant plutôt au RN une progression de près de quinze points comparé à 2022 dans l'ensemble du pays, loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver tout proche des 40% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Une avance du Rassemblement national à Carpentras le 9 juin dernier Un autre scrutin a eu lieu bien plus récemment dont les résultats sont aussi à observer de près. D'autant que ce choc est à l'origine de l'élection qui nous occupe désormais. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du RN, avec Jordan Bardella comme chef de file, a remporté les élections européennes à Carpentras. Ladite liste glanait 39,61% des voix, soit 3705 voix, devant Manon Aubry à 12,62% et Valérie Hayer à 11,17%.

14:32 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Carpentras au premier tour de l'élection présidentielle La typologie politique des habitants d'une commune émerge sans doute le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection du locataire de l'Elysée. Il faut noter que le Rassemblement national avait fait au premier tour un meilleur chiffre aux législatives il y a deux ans à Carpentras que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection présidentielle. Elle avait accumulé 29,04% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, confortés chacun par 24,25% et 20,12%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 51,35% contre 48,65%).

12:32 - Un RN déjà favori ce soir Le résultat du RN sera déterminant pour cette élection 2024, localement, comme dans le reste de la France. Lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, en 2022, le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Carpentras. Le parti frontiste avait terminé en tête dans la commune avec 32,73% au 1er round sur l'ensemble des votants. D'un point de vue strictement local en effet, les résultats à Carpentras étaient les suivants pour les 2 circonscriptions du Vaucluse couvrant la ville : Hervé de Lépinau (RN) dans la 3e circonscription avec 35,9% et Marie Thomas de Maleville (RN) dans la 5e circonscription avec 29,74%. Avec 55,92% en moyenne, ce sont encore les candidats Rassemblement National qui l'emportaient à Carpentras après le second tour (Hervé de Lépinau (RN) dans la 3e circonscription avec 56,52% et Marie Thomas de Maleville (RN) dans la 5e circonscription avec 55,33%).

11:02 - Dynamique électorale à Carpentras : une analyse socio-démographique A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Carpentras émerge comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 30 769 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 3 036 entreprises démontrent une économie prospère. Dans l'agglomération, 34% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 9,84% ont 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Carpentras accueille une communauté diversifiée, avec ses 4 087 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2055,71 € par mois, la ville affiche un pourcentage de chômeurs de 20,57%, révélant une situation économique en demi-teinte. Carpentras manifeste la vivacité et les valeurs d'un pays en mutation.

09:32 - C'est l'heure de voter à Carpentras : les législatives débutent Pour cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville, il faut observer les résultats des élections précédentes. Lors des dernières élections européennes, 51,48% des électeurs de Carpentras avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 52,15% lors des élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 56,85% au premier tour et seulement 57,87% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Carpentras ? En proportion, au niveau de la France, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour.