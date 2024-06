Résultat des législatives à Castres : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - À Castres, que vont trancher les supporters de gauche ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives ayant explosé, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Combien voteront pour le Front populaire ? La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Castres, la Nupes avait en effet accumulé 20,76% des votes au total sur les 2 circonscriptions correspondant à la ville. Une performance à compléter avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (20,37% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,74% pour Yannick Jadot, 1,83% pour Fabien Roussel et 2,37% pour Anne Hidalgo). La liste Place-Publique menée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment obtenu 15,15% à Castres début juin. Mais ce sont 27% que peut en revanche attendre la gauche cette fois, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à gonfler avec celles de la LFI Manon Aubry (8,61%), de l'écologiste Marie Toussaint (3,44%) ou encore de Léon Deffontaine (1,94%).

18:42 - Quel score pour le RN lors des législatives à Castres ? Alors que tirer de cette avalanche de données ? La progression du RN semble déjà forte à Castres entre le score de Jordan Bardella en 2019 (26,09%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (33,41%), de l'ordre de 7 points. Mais l'évolution pourrait être plus importante encore aux législatives 2024, les enquêtes d'opinion donnant plutôt au RN un score de 30 à 35% en France, beaucoup plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à environ 30% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Castres dans la moyenne française concernant le RN le 9 juin Consulter des résultats plus récents semble aussi sensé au moment d'anticiper le scrutin de ces législatives. C'est en effet la liste Rassemblement national poussée par Bardella qui s'est arrogée les élections du Parlement européen il y a trois semaines à Castres, avec 33,41% des suffrages (4985 voix) devant la liste de Raphaël Glucksmann avec 15,15%, elle-même suivie par Valérie Hayer avec 13,95%.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Castres lors de la dernière présidentielle La typologie politique des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus dans les choix faits lors de la présidentielle. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Castres lors du premier tour de la présidentielle avec 25,59%, battant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 23,01%. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 20,37% et 9,17% des voix. Et la cheffe du RN échouait aussi au second tour, avec 44,19% contre 55,81%.

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite ce dimanche ? Le nombre de bulletins du Rassemblement national sera déterminant à l'échelle locale pour ces élections. Aux législatives en 2022 à Castres, le RN se plaçait à la deuxième place sur le podium, 20,8% des habitants passés par le bureau de vote ayant voté pour ses représentants en moyenne dans les 2 circonscriptions de la commune, contre 22,08% en moyenne pour les candidats La République en Marche . Frédéric Cabrolier (RN) dans la 1re circonscription avec 21,84% et Jean Terlier (ENS) dans la 3e circonscription avec 28,28% étaient respectivement arrivés en tête à Castres au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant cette fois la victoire aux candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale (43,74%). Dans le détail, les vainqueurs de ce second tour dans la ville étaient Frédéric Cabrolier (RN) dans la 1re circonscription avec 51,98% et Jean Terlier (ENS) dans la 3e circonscription avec 61,2%.

11:02 - L'avenir de la France se dessine aussi à Castres Dans la commune de Castres, les habitants exercent-ils une influence sur les résultats des élections législatives ? Avec une densité de population de 422 hab par km² et 41,17% de population active, ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus fort. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 15,94% peut agir sur les espérances des électeurs en matière de mesures sur le travail. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (70,92%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 14 237 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,96%) révèle des besoins de suivi social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (15,16%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Castres mettent en avant une diversité de qualifications, avec 31,81% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

09:32 - Pourcentage de participation aux élections : le cas de Castres Au cours des consultations démocratiques passées, les 44 061 habitants de cette agglomération ont révélé leurs préférences de vote. Il y a quelques semaines, au moment des précédentes européennes, 49,55% des électeurs de Castres avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 49,56% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52,85% au premier tour et seulement 55,1% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections législatives à Castres ? A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle représentait 18% à midi et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.