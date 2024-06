En direct

19:47 - Un résultat aux législatives entre 44% et 45% à Cendras pour la nouvelle coalition de gauche ? L'autre source de doute qui enveloppe ces élections législatives 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après l'accord des partis autour du Front populaire. La liste PS-Place publique de Raphaël Glucksmann avait obtenu 10,69% à Cendras début juin. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de Manon Aubry (13,92%), l'écologiste Marie Toussaint (4,08%) et enfin ceux du PCF Léon Deffontaine (17,02%) le 9 juin. Soit un cumul tournant autour des 44% sur place. La barre est haute : lors du premier tour des législatives en 2022, à Cendras, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 45,07% des votes dans la localité. Une percée à comparer enfin avec les 43% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (31,81% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,29% pour Yannick Jadot, 9,65% pour Fabien Roussel et 0,85% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Le Rassemblement national à Cendras, un favori aux législatives ? Difficile d'y voir clair dans cette avalanche de données. Mais des indices se distinguent… Les sondages imaginent un RN entre 30 et 35% des suffrages dans le pays ce dimanche 30 juin, soit une quinzaine de points de plus que son score de 2022. Logiquement, cette dynamique devrait l'approcher de 40% à Cendras, soit quinze points de plus également que ses 25,97% de 2022 dans la commune. Mais une commune n'est pas la France et on note que le RN n'a visiblement gagné ici que 2 points de plus entre les européennes de 2019 et celles de 2024 par exemple. De quoi revoir les ambitions frontistes.

15:31 - Un 31,5% dans la moyenne nationale pour Bardella à Cendras le 9 juin Ce qui est sorti des élections bien plus récemment encore est majeur. Se pencher sur la dernière expérience électorale peut donc sembler également évident au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le 9 juin en effet, à Cendras, la liste Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, a pris la première place, récoltant 31,5% des suffrages face à Léon Deffontaines à 17,02% et Manon Aubry à 13,92%. Ce sont alors 224 votants qui l'ont désignée dans la ville.

14:32 - En 2022, qui aurait été président selon les élections de Cendras ? L'élection du président de la République est probablement la meilleure loupe pour évaluer une préférence politique locale. Chose rare : le Rassemblement national avait obtenu au premier tour un pourcentage plus élevé aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de la présidentielle. Celle-ci avait engrangé 24,28% au 1er tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 31,81%, suivi donc de Marine Le Pen avec 24,28% et Emmanuel Macron avec 15,59%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 50,77% contre 49,23%).

12:32 - Michel Sala (LFI-PS-PC-EELV) en pôle position lors des dernières législatives à Cendras Le verdict du scrutin législatif le plus récent peut sembler un indicateur précieux au moment des élections qui se jouent. Il y a deux ans, lors des législatives à Cendras, le RN terminait à la seconde position sur le podium, 25,97% des votants ayant choisi son binôme, contre 45,07% pour Michel Sala (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Nupes (63,19%). Michel Sala remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Comprendre l'électorat de Cendras : un regard sur la démographie locale Dans les rues de Cendras, les élections sont en cours. Avec une population de 1 626 habitants répartis dans 1 023 logements, cette ville présente une densité de 144 habitants/km². Ses 91 entreprises démontrent une économie favorable. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (67,55%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les électeurs, dont 33,12% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, près de 51,09% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 543,14 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Finalement, Cendras incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Cendras Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette ville ? A l'occasion des européennes de début juin, 1 310 personnes aptes à participer à une élection à Cendras avaient participé à l'élection (soit 56,11%), à comparer avec un taux de participation de 52,74% lors des élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 représentait 53,17% au premier tour et seulement 54,64% au second tour. Quelle sera la participation à Cendras cette année ? Il y a deux ans, au premier tour de la dernière présidentielle, 75,37% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville avaient participé à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 69,71% au second tour, soit 900 personnes.