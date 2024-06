Résultat des législatives à Chalon-sur-Saône : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Une prévision de 27% à 32% pour le Nouveau Front populaire à Chalon-sur-Saône Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait accumulé les votes lors des dernières élections législatives, mais a explosé en vol désormais, c'est le Nouveau Front populaire qui se présente en 2024. Ce qui rend très flou le vote de gauche ce dimanche. Lors des élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a glané 15,39% à Chalon-sur-Saône. Mais ce sont 32% que peut en revanche viser la gauche, la part de voix du leader Place Publique étant à additionner avec celles de Manon Aubry (11,09%), de l'écologiste Marie Toussaint (4,68%) ou encore de Léon Deffontaine (2,57%). Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Chalon-sur-Saône, la Nupes avait par ailleurs réuni 27,26% des votes au total sur les 2 circonscriptions couvrant la ville. Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et donné dans un combat serré avec la majorité présidentielle dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections législatives ?

18:42 - En 5 ans, le RN a gagné 8 points à Chalon-sur-Saône Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été pris par le RN à l'échelle locale entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Il est donc possible que le RN puisse atteindre voire dépasser les 20% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Chalon-sur-Saône dans la moyenne nationale concernant le RN aux européennes Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. Le score de la liste du RN, dirigée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Chalon-sur-Saône, avec 28,36%, soit 3543 voix dans la ville. Le mouvement eurosceptique devançait alors Raphaël Glucksmann à 15,39% et Valérie Hayer à 14,89%.

14:32 - 28,25% pour Emmanuel Macron lors de la présidentielle 2022 à Chalon-sur-Saône La préférence des habitants d'une commune transparait sans doute le plus dans les choix faits lors de l'élection du chef de l'Etat. Les électeurs de Chalon-sur-Saône avaient offert à Marine Le Pen 19,92% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient dépassé cette fois la candidate avec respectivement 28,25% et 25,26% des suffrages. Et La patronne du RN n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 36,63% contre 63,37%.

12:32 - À Chalon-sur-Saône, les résultats des dernières législatives aussi convaincants aujourd'hui ? Le score obtenu par le Rassemblement national sera un enseignement majeur pour ces élections législatives au niveau local, comme au niveau national. Les élections législatives 2022 à Chalon-sur-Saône ne bénéficieront pas, au premier tour, au RN, qui s'élèvera au mieux à 12,42% en moyenne sur les 2 circonscriptions locales, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale réuniront 27,26% des voix. Sur la commune de Chalon-sur-Saône, c'est finalement une majorité LFI-PS-PC-EELV qui sera désignée à l'issue du second tour, confirmant la mise à l'écart du parti lepéniste sur l'ensemble des électeurs.

11:02 - Chalon-sur-Saône : démographie et socio-économie impactent les élections législatives A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Chalon-sur-Saône regorge de diversité et d'activités. Avec ses 45 031 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 3 180 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 10 756 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (65,03%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Chalon-sur-Saône forme une communauté diversifiée, avec ses 4 674 résidents étrangers, soit 10,37% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2085,92 euros par mois, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 17,64%, annonçant une situation économique fragile. À Chalon-sur-Saône, les spécificités locales, tels que le travail, l'éducation et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

09:32 - Chalon-sur-Saône : analyse du pourcentage d'abstention aux précédentes élections législatives Comment ont voté les habitants de cette commune lors des précédents scrutins électoraux ? Lors des dernières européennes, parmi les 24 803 personnes en âge de voter à Chalon-sur-Saône, 51,55% avaient pris part au vote, à comparer avec un taux de participation de 46,51% en 2019. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 45,38% au premier tour et seulement 41,59% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Chalon-sur-Saône pour les élections législatives 2024 ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle atteignait 18,4% à 12 heures et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour.