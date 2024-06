Résultat des législatives à Chambéry : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - La gauche avec le RN et Ensemble au coude-à-coude à Chambéry pour ces législatives ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque basculer vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche lors de ces nouvelles élections ? Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Chambéry, le binôme Nupes avait en effet enregistré 39,94% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et annoncé au coude-à-coude avec la majorité présidentielle par les instituts de sondage lors de ces élections législatives ? La liste Place-Publique dirigée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment atteint 18,26% à Chambéry le 9 juin. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, une somme de 47% sur place.

18:42 - Rassemblement national : quel résultat aux législatives à Chambéry ? Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN se montre déjà forte à Chambéry entre le score de Jordan Bardella en 2019 (14,16%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (18,82%), de l'ordre de 4 points. Mais l'ascension se profile comme plus importante encore aux législatives 2024, les instituts de sondages offrant plutôt au RN une progression d'environ quinze points par rapport à 2022 dans l'ensemble du pays, beaucoup plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver pas très loin des 20% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - 18,82% pour la liste Rassemblement national à Chambéry au début du mois Revenir quelques semaines en arrière semble aussi évident au moment d'anticiper le scrutin des législatives, le résultat des élections du 9 juin dernier étant marquant. Le 9 juin en effet, à Chambéry, la liste RN, dirigée par Jordan Bardella, l'a emporté, récoltant 18,82% des votes contre Raphaël Glucksmann à 18,26% et Manon Aubry à 17,24%.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon devant Macron et Le Pen à Chambéry lors de la présidentielle 2022 C'est probablement la présidentielle qui nous en apprend le plus sur les préférences des habitants d'une commune. Lors de l'élection du locataire de l'Elysée, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Jean-Luc Mélenchon en tête grâce à 32,6% au premier tour, devant Emmanuel Macron avec 25,47%. Marine Le Pen ne récoltait quant à elle que 14,07%. C'est finalement le président sortant qui s'imposera avec 70,64% contre 29,36% pour Le Pen au second tour sur place.

12:32 - Jean-François Coulomme (LFI-PS-PC-EELV) en pôle position lors des législatives il y a deux ans à Chambéry A l'échelle locale, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella lors de ces élections législatives2024 sera très commenté. Le Rassemblement national avait été distancé au premier tour des législatives 2022 à Chambéry, comptant 12,1%des suffrages, alors que les candidats Nupes obtiendront 39,94% des voix. Chambéry optera d'ailleurs encore pour Jean-François Coulomme au second tour, finalement à la première place localement avec 54,13%.

11:02 - Comment la composition démographique de Chambéry façonne les résultats électoraux ? Comment les électeurs de Chambéry peuvent-ils influencer le résultat des élections législatives ? Dans la commune, 17,62% des résidents sont des enfants, et 22,47% de 60 ans et plus. La pyramide des âges pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Le pourcentage de familles détenant au moins une automobile (64,67%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 16 737 votants. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 12,43% et d'une population immigrée de 15,33% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 8,63% à Chambéry, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

09:32 - Leçons à tirer de la participation lors des dernières élections législatives à Chambéry Pour comprendre davantage le vote des habitants de cette commune, il est nécessaire d'analyser les résultats des précédentes élections. Lors des élections européennes de début juin, sur les 34 944 personnes en âge de voter à Chambéry, 44,88% étaient restées chez elles, à comparer avec une abstention de 48,38% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,55% au premier tour et seulement 51,74% au second tour. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 30,53% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux d'abstention était de 24,53% au premier tour.