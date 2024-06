Résultat des législatives à Charleville-Mézières : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - À Charleville-Mézières, le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 convoité Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les dernières élections législatives, mais a explosé en vol désormais, c'est une nouvelle coalition qui a émergé pour ces élections. Ce qui rend très flou le vote de gauche dans les urnes. A l'issue du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Charleville-Mézières, la Nupes avait en effet enregistré 27,77% des votes au total sur les 2 circonscriptions couvrant la ville. Une percée à comparer avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Au moment des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 12,93% à Charleville-Mézières. Mais la gauche vise bien mieux aux législatives, puisque l'union relookée s'élève virtuellement à 30% cette fois, en additionnant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - À Charleville-Mézières, un Rassemblement national favori ? Difficile d'y voir clair dans cette masse de chiffres. Mais des tendances émergent… Le RN pourrait se situer à 30% à Charleville-Mézières lors du premier tour de ces législatives si la dynamique prévue par les élections européennes se confirme localement. Le parti frontiste est même crédité de 33% des suffrages dans l'Hexagone, soit quinze points de plus qu'en 2022. Un gain à ajouter aussi à son résultat dans la commune ce dimanche 30 juin ? Le calcul est un peu facile, mais logique au regard de la progression du mouvement sur place. Rien qu'entre les européennes 2019 et les européennes 2024, le RN a en effet déjà gagné 5 points dans la municipalité.

15:31 - Un 33,99% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Charleville-Mézières au début du mois Consulter des résultats plus récents nous semble aussi sensé au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Le score de la liste du RN, avec Jordan Bardella comme chef de file en 2024, était en effet au plus haut à Charleville-Mézières, à 33,99%. Le RN a alors doublé Valérie Hayer à 13,61% et Raphaël Glucksmann à 12,93%.

14:32 - Qui est sorti gagnant de l'élection présidentielle à Charleville-Mézières en 2022 ? L'élection du président de la République est probablement la meilleure loupe pour jauger une tendance politique locale. Marine Le Pen avait fini première avec 25,79% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée de 2022 à Charleville-Mézières. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,52% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 25,18%. Éric Zemmour héritait de la quatrième place avec 6,43% des voix pour sa part. Avec 43,86%, la candidate du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 56,14%.

12:32 - À Charleville-Mézières, les résultats des dernières législatives aussi valables aujourd'hui ? Avec 19,25% à Charleville-Mézières, le RN avait été distancé par les 27,77% des candidats LFI-PS-PC-EELV au premier tour des législatives 2022. Un chiffre établi sur la totalité des électeurs de la ville, comptant 2 circonscriptions. Ce démarrage difficile ne va pas empêcher le RN de remporter la victoire locale au second tour avec 19,25% des électeurs.

11:02 - L'avenir de la France se décide aussi à Charleville-Mézières Dans la commune de Charleville-Mézières, les habitants exercent-ils une influence sur le résultat des élections législatives ? Dans la ville, 16,74% des résidents sont des enfants, et 9,52% sont des personnes âgées. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2057,59 euros par mois, sont souvent symptomatiques d'une pression financière sur les foyers. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 7,38% et d'une population immigrée de 9,99% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'instruction à Charleville-Mézières mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 37,85% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - Elections législatives passées à Charleville-Mézières : retour sur la participation électorale L'analyse des résultats des précédentes consultations démocratiques permet de comprendre le vote des habitants de cette commune. Durant les dernières élections européennes, sur les 25 839 personnes en âge de voter à Charleville-Mézières, 54,76% étaient restées chez elles. L'abstention était de 56,64% lors des élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 57,32% au premier tour et seulement 61,25% au second tour. Pour le premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 29,46% dans la commune, à comparer avec une abstention de 30,35% au second tour.