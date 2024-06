Résultat des législatives à Chartres : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Une fourchette de 27% à 35% pour le Front populaire à Chartres La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections législatives, avec une inconnue : le choix de ceux qui avaient voté pour la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, est électoralement incertain. Raphaël Glucksmann avait cumulé 16,18% à Chartres début juin. Mais on peut en revanche évaluer un score de 35% pour la gauche pour ces législatives dans la commune, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à rehausser avec celles de la LFI Manon Aubry (11,1%), de l'écologiste Marie Toussaint (6,05%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (2,17%). Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Chartres, la Nupes avait par ailleurs accumulé 27,3% des votes en moyenne sur les 2 circonscriptions de la ville, soit plus que son score national. Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire, représentant la France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe-Ecologie et d'autres, et donné comme très proche de la majorité dans les intentions de vote ?

18:42 - À Chartres, le Rassemblement national peut y croire Difficile d'y voir clair dans cet ensemble hétéroclite de données. Mais des tendances se distinguent… La progression du RN se montre déjà solide à Chartres entre le score de Jordan Bardella en 2019 (17,45%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (22%), de l'ordre de 5 points. Mais l'évolution se profile comme plus importante encore aux législatives 2024, les intentions de vote offrant plutôt au RN un résultat de 30 à 35% en France, bien plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver tout proche des 20% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Un effet Bardella aussi à Chartres le 9 juin dernier ? Se retourner sur le tout dernier test électoral semble bien plus pertinent encore, au moment de se préparer au scrutin des législatives. Car ce qui est sorti des élections il y a quelques jours va sans doute résonner dans les esprits. Il y a quelques semaines en effet, à Chartres, la liste RN, emmenée par Jordan Bardella, a pris la première place, glanant 22% des voix contre Valérie Hayer à 17,56% et Raphaël Glucksmann à 16,18%.

14:32 - Chartres avait voté Macron au premier tour de la présidentielle 2022 L'inclinaison des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus dans les résultats de l'élection de celui qui va présider la France. Lors de l'élection du locataire de l'Elysée, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Emmanuel Macron en tête grâce à 30,79% au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon avec 22,81%. Celle qui fut finaliste à deux reprises au niveau du pays ne finissait ici qu'avec 16,78% des suffrages. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 66,83% devant Marine Le Pen (33,17%).

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite ce dimanche ? Le RN ne convainquait pas à Chartres en 2022, lors des élections du Parlement, avec 11,68% au premier tour, contre 28,31% pour les candidats Ensemble ! En moyenne sur l'ensemble des électeurs répartis sur les 2 circonscriptions de la commune. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux adversaires estampillés La République en Marche avec 44,16% contre 56,22% pour les vainqueurs. La liste des gagnants dans la ville était donc cette fois Guillaume Kasbarian (ENS) dans la 1re circonscription avec 55,84% et Luc Lamirault (ENS) dans la 3e circonscription avec 61,45%.

11:02 - Chartres : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Chartres foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 38 447 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 3 450 entreprises, Chartres se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (64,07%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Chartres accueille une communauté diversifiée, avec ses 3 646 résidents étrangers, soit 9,48% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Au sein de cette mosaïque sociale, 33,95% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 3219,87 euros, pèse sur une commune qui aspire à plus de prospérité. À Chartres, les problématiques locales rejoignent celles de la France.

09:32 - La mobilisation des citoyens aux élections législatives à Chartres À Chartres, la participation constituera immanquablement l'une des grandes inconnues de ces élections législatives 2024. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,6% au premier tour. Au deuxième tour, 54,81% des votants ne se sont pas déplacés. En avril 2022, pour le second tour de la présidentielle, parmi les 25 531 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 32,02% étaient restés chez eux, à comparer avec une abstention de 30,5% au premier tour. La perte de pouvoir d'achat et ses retombées sur le quotidien des foyers français seraient notamment en mesure de ramener les habitants de Chartres vers les urnes.