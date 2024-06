En direct

19:51 - Sur qui vont se rabattre les orphelins de la Nupes à Châtillon-sur-Seine ? Alors que la Nupes avait marqué les esprits lors des élections législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est une nouvelle coalition qui se présente cette fois. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. Le jour du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 10,64% des bulletins dans la commune. Une poussée à affiner avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Au moment des européennes plus récemment, la liste Glucksmann s'est arrogée 8,66% à Châtillon-sur-Seine. Un chiffre qui devrait croître dans la soirée, puisque la nouvelle coalition peut virtuellement se situer à 15% cette fois, en ajoutant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Le RN a vigoureusement avancé à Châtillon-sur-Seine Difficile de se faire une idée claire des prochaines élections après tous ces chiffres. Mais des indices émergent… Alors qu'à l'échelle du pays, les scores du Rassemblement national ont atteint plus de 30% des suffrages aux européennes de 2024, soit huit points de plus qu'aux européennes 2019, la tendance locale apparaît plus forte encore. Le parti a en effet déjà gagné 13 points ici entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN arrive à près de 21% voire plus à Châtillon-sur-Seine ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un séisme aussi à Châtillon-sur-Seine au début du mois ? Le résultat de ces législatives fera probablement écho au verdict tombé le 9 juin dernier. Il y a quelques semaines en effet, à Châtillon-sur-Seine, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, a remporté l'élection, cumulant 46,81% des suffrages face à Valérie Hayer à 12,58% et Raphaël Glucksmann à 8,66%. Ce sont ainsi 778 votants qui l'ont désignée dans la commune.

14:32 - Qui est sorti vainqueur de la présidentielle à Châtillon-sur-Seine en 2022 ? C'est probablement l'élection à la présidence de la République qui est le meilleur révélateur sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait marqué de nombreux points à Châtillon-sur-Seine pendant la dernière présidentielle avec pas moins de 32,62% des électeurs au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 25,45% et 13,62% des voix. Éric Zemmour devait se contenter d'une médaille en chocolat avec seulement 8,07% des suffrages pour sa part. La candidate du RN s'imposait ensuite au 2e round dans la ville avec 54,36%, devant Emmanuel Macron à 45,64%.

12:32 - Hubert Brigand (Les Républicains) en avance lors des dernières législatives à Châtillon-sur-Seine Il y a deux ans, lors des législatives à Châtillon-sur-Seine, le RN se plaçait à la deuxième place, 13,97% des habitants passés par les urnes étant convaincus par son binôme, contre 51,58% pour Hubert Brigand (Les Républicains) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Les Républicains avec 76,27%. Hubert Brigand s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Les défis socio-économiques de Châtillon-sur-Seine et leurs implications électorales Comment les électeurs de Châtillon-sur-Seine peuvent-ils peser sur les résultats des législatives ? Avec une densité de population de 162 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 14,4%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Un salaire moyen mensuel net de 1870,26 euros par mois peut être symptomatique de disparités socio-économiques locales. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 9,30% et d'une population immigrée de 11,42% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'éducation à Châtillon-sur-Seine mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 13,17% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

09:32 - Châtillon-sur-Seine : la mobilisation des électeurs aux législatives Au cours des précédents scrutins électoraux, les 5 715 habitants de cette agglomération ont révélé leurs préférences de vote. Début juin, à l'occasion des européennes, 3 480 personnes en âge de participer à une élection à Châtillon-sur-Seine avaient participé à l'élection (soit 49,08%). Le taux de participation était de 49,34% lors du scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 49,82% au premier tour. Au second tour, 51,29% des votants se sont déplacés. Lors du second tour de la dernière présidentielle, 69,12% des personnes en âge de participer à une élection dans l'agglomération avaient pris part à l'élection. La participation était de 67,57% au premier tour, soit 2 384 personnes.